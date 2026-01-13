Верховна Рада ухвалила звільнення Шмигаля, Федорова та Малюка

Верховна Рада проголосувала за відставку Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. За це рішення віддали голоси 265 нардепів.

Про це стало відомо з трансляції засідання.

Денис Шмигаль звітував перед парламентарями до голосування за його відставку. Він повідомив, що за час керування міністерством вдалося збільшити частку зброї українського виробництва на фронті.

"Запрацював спеціальний правовий режим Defence City", – додав він.

Шмигаль очолював міністерство оборони з липня минулого року. На цю посаду він перейшов із крісла голови уряду.

Також парламентарі підтримали відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації. За це рішення віддали голоси 270 нардепів. Віцепрем'єр звітував перед депутатами до голосування. Він розповів про створення "держави в смартфоні".

"Перша країна в світі з цифровими паспортами, які мають юридичну силу", – назвав Федоров одне з досягнень.

Міністр додав, що Дією користуються 23 млн українців. Федорова президент пропонує зробити міністром оборони – замість Дениса Шмигаля. Його нардепи уже відправили у відставку.

Підтримали нардепи й подання президента України Володимира Зеленського про відставку голови Служби безпеки України Василя Малюка. Уранці рішення звільнити керівника СБУ підтримав парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Депутати викликали Малюка для доповіді перед звільненням, але він не прийшов із невідомих причин, повідомив перед голосуванням спікер ВР Руслан Стефанчук.

За відставку проголосувало 235 нардепів. Проти висловилося 47, утрималося – 9. Перед голосуванням голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Малюк запропонував на місце начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ Євгенія Хмару.

Зеленський уже призначив Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ після того, як Малюк 5 січня оголосив про відставку.