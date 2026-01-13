Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Верховна Рада ухвалила звільнення Шмигаля, Федорова та Малюка

13 січня 2026, 15:07
Верховна Рада ухвалила звільнення Шмигаля, Федорова та Малюка
Фото: rada.gov.ua
Звільнення відбулися в межах "кадрових ротацій", анонсованих президентом на початку місяця.
Верховна Рада проголосувала за відставку Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. За це рішення віддали голоси 265 нардепів.
 
Про це стало відомо з трансляції засідання. 
 
Денис Шмигаль звітував перед парламентарями до голосування за його відставку. Він повідомив, що за час керування міністерством вдалося збільшити частку зброї українського виробництва на фронті.
 
"Запрацював спеціальний правовий режим Defence City", – додав він.
 
Також Шмигаль повідомив про залучення рекордної безпекової допомоги від партнерів – на 30 %, ніж роком раніше. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час виступу сказав, що енергетика зараз в гіршому стані, ніж міністерство оборони. Як відомо, президент пропонує призначити Шмигаля керівником Міненерго. 
 
Шмигаль очолював міністерство оборони з липня минулого року. На цю посаду він перейшов із крісла голови уряду.
 
Також парламентарі підтримали відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації. За це рішення віддали голоси 270 нардепів. Віцепрем'єр звітував перед депутатами до голосування. Він розповів про створення "держави в смартфоні".
 
"Перша країна в світі з цифровими паспортами, які мають юридичну силу", – назвав Федоров одне з досягнень. 
 
Міністр додав, що Дією користуються 23 млн українців. Федорова президент пропонує зробити міністром оборони – замість Дениса Шмигаля. Його нардепи уже відправили у відставку. 
 
Підтримали нардепи й подання президента України Володимира Зеленського про відставку голови Служби безпеки України Василя Малюка.  Уранці рішення звільнити керівника СБУ підтримав парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Депутати викликали Малюка для доповіді перед звільненням, але він не прийшов із невідомих причин, повідомив перед голосуванням спікер ВР Руслан Стефанчук.
 
За відставку проголосувало 235 нардепів. Проти висловилося 47, утрималося – 9. Перед голосуванням голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Малюк запропонував на місце начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ Євгенія Хмару.
 
Зеленський уже призначив Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ після того, як Малюк 5 січня оголосив про відставку.

 

Верховна Радавійна в Україніпризначення

Останні матеріали

Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється