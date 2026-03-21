США розглядають згортання військових зусиль проти Ірану

Президент США Дональд Трамп оприлюднив заяву про "наближення США до цілей на Близькому Сході на тлі намірів згорнути військові зусилля проти Ірану".

Республіканець вважає, що Америці вдалося завдати непоправної шкоди балістичним потужностям Ірану, а також знищити флот та авіацію і впевненитися в тому, що Тегеран ніколи не наблизиться до створення ядерної зброї.

Трамп переконує, що Вашингтон завжди буде реагувати на спроби ісламської республіки повернутися до ядерної програми, а також надаватиме підтримку союзникам у Перській затоці.

Що ж до Ормузької протоки, то у Білому домі хочуть, щоб її безпекою займалися інші держави, оскільки США, мовляв, "нею взагалі не користуються". Трамп вважає, що для союзників це було б "легкою військовою операцією".

Раніше президент США поскаржився, що був би готовий повернутися до формату перемовин з Іраном, але з боку близькосхідної країни немає з ким розмовляти.