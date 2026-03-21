Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США розглядають згортання військових зусиль проти Ірану

21 березня 2026, 11:57
США розглядають згортання військових зусиль проти Ірану
Питання безпеки в Ормузькій протоці у Вашингтоні хочуть перекласти на інші держави.
Президент США Дональд Трамп оприлюднив заяву про "наближення США до цілей на Близькому Сході на тлі намірів згорнути військові зусилля проти Ірану".
 
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
 
Республіканець вважає, що Америці вдалося завдати непоправної шкоди балістичним потужностям Ірану, а також знищити флот та авіацію і впевненитися в тому, що Тегеран ніколи не наблизиться до створення ядерної зброї.
 
Трамп переконує, що Вашингтон завжди буде реагувати на спроби ісламської республіки повернутися до ядерної програми, а також надаватиме підтримку союзникам у Перській затоці. 
 
Що ж до Ормузької протоки, то у Білому домі хочуть, щоб її безпекою займалися інші держави, оскільки США, мовляв, "нею взагалі не користуються". Трамп вважає, що для союзників це було б "легкою військовою операцією".
 
Раніше президент США поскаржився, що був би готовий повернутися до формату перемовин з Іраном, але з боку близькосхідної країни немає з ким розмовляти.

 

СШАІранДональд ТрампОрмузька протока

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється