Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон

Голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон зазначає, що регіон країн Північної Європи та Балтії пройшов довгий шлях від пострадянської невизначеності до однієї з найзгуртованіших регіональних сил вільного світу. Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО завершив формування спільного оборонного простору всіх восьми країн NB8, перетворивши регіон на потужний економічний, демократичний і безпековий полюс із сукупним ВВП, зіставним із російською економікою. Сьогодні, спираючись на спільні цінності, розвинені інституції та зростаючу стратегічну автономію, NB8 має всі передумови стати не просто регіональним форматом, а однією з центральних опор архітектури безпеки всієї Європи. Концепція Об'єднаної Півночі – це реалістичний стратегічний проєкт у відповідь на виклики фрагментованого та непередбачуваного світу.

Співпраця між країнами Північної Європи та Балтії вже давно зміцнюється і зрештою може втілитися в Об'єднану Північ як нову опору вільного світу, засновану на демократії, довірі та спільній відповідальності за безпеку.

Геополітичний ландшафт Європи та ширшого світу в останні роки змінився стрімкіше, ніж більшість із нас могла б уявити ще десять років тому. Однак на тлі цієї ширшої турбулентності та зростаючої невизначеності є один позитивний розвиток, який заслуговує на значно більшу увагу: поява формату співпраці NB8 між країнами Північної Європи та Балтії як однієї з найвпливовіших і найзгуртованіших регіональних сил вільного світу.

Це не сталося за одну ніч. Це результат поступового процесу, який став можливим після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Відновлення незалежності балтійських держав відкрило двері для тіснішої співпраці з країнами Північної Європи, тоді як зниження регіональної напруженості створило умови, які зрештою призвели до вступу Швеції та Фінляндії до Європейського Союзу в 1995 році.

Стратегічна кульмінація цього геополітичного процесу настала лише нещодавно, коли Фінляндія та Швеція вступили до НАТО у 2023 і 2024 роках відповідно. Це одна з найбільших геополітичних перемог для нашого регіону – справді історичний поворотний момент, який слід не лише цінувати, а й свідомо зміцнювати щодня. Ніколи раніше країни Північної Європи та Балтії не належали до єдиного оборонного союзу, як зараз.

Естонія також має підстави відчувати вдячність у цій історії. Підтримка Півночі була вирішальною у 1990-х роках, коли ми, швидше, ніж багато хто очікував, вирвалися із задушливих обіймів російської імперії, щоб відбудувати дієздатну демократичну державу з сильними інституціями.

Я добре пам'ятаю події 23-річної давнини, коли був серед ініціаторів формату співпраці, який об'єднав голів комітетів закордонних справ парламентів країн Північної Європи та Балтії. Це було у 2003 році, в час, коли балтійські держави ще не були членами ані Європейського Союзу, ані НАТО, а ідея членства Швеції та Фінляндії в НАТО належала до царини наукової фантастики. Сьогодні ця фантастика стала реальністю.

Саме об'єднувальні рамки Європейського Союзу та НАТО в поєднанні з сильними демократичними інституціями створили серед країн NB8 один із найефективніших у світі прикладів багатосторонньої співпраці. У той час, коли міжнародна система виявляє ознаки фрагментації, а суперництво великих держав посилюється, NB8 стала оазою миру, стабільності та надійності.

Сила NB8 полягає не лише в безпеці. Із сукупним населенням у 33 мільйони людей регіон посідає провідні місця у світових індексах, що вимірюють якість життя та рівень суспільного розвитку. Наші суспільства освічені, відкриті й багатомовні. Порівняно з рештою Європи ми в середньому володіємо більшою кількістю іноземних мов, що створює природну основу для тісної співпраці та інновацій.

Ми також є справжнім маяком демократії. Чисте довкілля, прозорі інституції та сильне громадянське суспільство є невід'ємною частиною спільної ідентичності як країн Північної Європи, так і країн Балтії.

В економічному плані NB8 – це сила, з якою слід рахуватися. Разом ми формуємо десяту за величиною економіку світу із сукупною вартістю близько 2 трильйонів євро – масштабом, зіставним із економікою росії. Північний дизайн і брендинг у всьому світі є символами якості та надійності, тоді як наш регіон став одним із ключових інноваційних хабів Європи.

Екосистема стартапів добре це ілюструє. У країнах NB8 виникло загалом 86 компаній-єдинорогів. Лише Естонія дала десять таких компаній і посідає перше місце у світі за кількістю єдинорогів на душу населення.

Водночас наш регіон стає дедалі більш автономним у стратегічних ланцюгах постачання. В енергетиці в останні роки країни Балтії здійснили рішучий поворот, розірвавши у 2025 році останні технічні зв'язки з енергетичною системою росії. Тим часом регіональні можливості у сфері критично важливої сировини зростають. Значні поклади рідкісноземельних елементів у Норвегії разом із потужностями з переробки в Сілламяе в Естонії можуть відіграти важливу роль у майбутній стратегічній автономії Європи.

Ще однією визначальною рисою NB8 є її сильна оборонна позиція. Усі вісім країн є членами НАТО, а сім із них входять до десятки лідерів Альянсу за часткою оборонних витрат у ВВП. Ми також належимо до найбільших прихильників України відносно розміру наших економік. За останні чотири роки країни регіону сукупно надали понад 40 мільярдів євро допомоги. Як країни однодумців, ми добре розуміємо, що майбутнє всієї Європи вирішується в Україні.

Наші країни також поділяють сильну традицію резервних сил, розвинені спроможності протиповітряної оборони та серйозний підхід до стримування – включно з довірою до ядерного стримування НАТО.

Усе це створює міцну основу для наступного кроку. Якщо ми говоримо про спільний північний простір, то природно запитати, чи не настав час балтійським державам приєднатися до Північної ради. Такий крок надав би інституційного вираження реальності, яка вже давно існує в політичному та стратегічному вимірі.

Також настав час іще глибше посилити регіональну оборонну співпрацю. Це включає як спільні навчання – такі як масштабні навчання НАТО Cold Response 2026, що тривають у Норвегії, так і тіснішу співпрацю у розвитку оборонної промисловості. NB8 могла б перетворитися на один із ключових регіональних центрів стримування в Європі, зміцнюючи безпеку в нашому регіоні та змушуючи росію переглянути свої агресивні наміри.

Нова стратегічна вимірність також формується в Арктиці. Стрімко змінюване там геополітичне та економічне середовище вимагає тіснішої співпраці у сфері безпеки, захисту довкілля та розвитку нових економічних можливостей. Естонія теж має відігравати активнішу роль в арктичних справах. Оскільки Арктична рада фактично паралізована через дії росії, необхідно шукати альтернативні формати співпраці. Недавня ініціатива країн Північної Європи та Канади щодо поглиблення співробітництва свідчить, що нові підходи вже опрацьовуються.

Ще один потенційний історичний поворот може настати вже найближчим часом. Якщо Ісландія цього серпня проведе референдум щодо відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу, це також може спонукати до нового обговорення членства в Норвегії. Якщо обидві країни зрештою вирішать вступити до Євросоюзу, це означатиме фактичне завершення політичної інтеграції північного регіону та початок нового етапу співпраці на зовсім іншому рівні.

За такого сценарію NB8 стане не просто регіональним форматом співпраці, а однією з центральних опор політичної та безпекової архітектури Європи.

У перспективі співпраця NB8 може розширитися ще більше. Тісніші стратегічні зв'язки з Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Великою Британією створили б нову вісь безпеки й співпраці у Північній Європі, фактично сформувавши центр сили Північної півкулі.

У світі, де невизначеність лише зростає, ідея Об'єднаної Півночі – це більше, ніж просто регіональне бачення. Це реалістичний стратегічний проєкт – нова опора вільного світу, заснована на демократії, довірі та спільній відповідальності за нашу безпеку.

Джерело