ПОЛІТИКА

Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча

Переклад iPress
10 вересня 2025, 11:49
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
росія атакувала Польщу невеликою кількістю ударних дронів. Перша реакція експертів, військових та аналітиків: це не випадковість чи необережність, а тестування росією відповіді НАТО, США та ЄС. Серед пропозицій що із цим робити найчастіше лунає про необхідність посилити Україну.

Мік Райан, генерал-майор у відставці австралійської армії та активний дослідник сучасної війни:

Це більше, ніж проста навігаційна помилка росіян. Щонайменше десяток безпілотників, схоже, перетнули кордон Польщі. Це краще описати як "розвідку боєм" – на випадок, якщо НАТО розгорне бази у східній Польщі для підтримки майбутньої присутності в Україні.

Марко Міхкельсон, член парламенту Естонії, голова Комітету у закордонних справах парламенту Естонії:

росія випробовує НАТО кроком, що межує з агресією. Збиття дронів було правильним рішенням наших польських союзників. Але що далі? Нам потрібні консультації між союзниками, щоб реагувати швидко й чітко. Найкращий наступний крок – посилення протиповітряної оборони України за допомогою "коаліції охочих", а потім перейти до практичного планування створення безпольотної зони принаймні над частиною України.

Вторгнення в повітряний простір Польщі ударними дронами є випробуванням не лише Польщі, але й США як головної сили стримування НАТО.

Ніко Ланге, колишній керівник апарату Федерального міністерства оборони Німеччини, старший науковий співробітник CEPA:

Після цієї ночі, коли системи ППО вже мали проблеми лише з кількома російськими безпілотниками над Польщею, всім партнерам по НАТО варто ще раз подумати про те, щоб надати Україні інструменти для знищення російських заводів з виробництва дронів.

Запускаючи дрони над Польщею та Республікою Молдова, росія перевіряє, як працюють наші системи. Зараз не можна заспокоювати й применшувати ситуацію. росії потрібно чітко показати наслідки, інакше це триватиме без кінця.

Філліпс О’Брайен, відомий історик та дослідник війни:

Головний урок минулої ночі для Польщі (та зрештою для усього НАТО у Центральній та Східній Європі) полягає у тому, що їхня оборона починається в Україні. Уявіть наслідки, якби росіяни могли здійснювати масовану атаку БпЛА на Польщу просто з-за кордону в Україні?

Артіс Пабрікс, колишній віцепрем’єр, міністр оборони та міністр закордонних справ Латвійської Республіки:

Польоти російських безпілотників у Польщі підтверджують схильність росії до ескалації війни. Цьому сприяє небажання та неспроможність США та Європи серйозно підтримати Україну. росію не зупиниш листами, дзвінками та розгортанням червоної доріжки.

Бен Ходжес, генерал-лейтенант армії США (у відставці), колишній командувач армією США в Європі:

НАТО/Європейське командування армії США повинні провести давно необхідні масштабні навчання з протиповітряної та протиракетної оборони на всьому театрі військових дій, щоб стримати/відбити майбутні російські атаки. Кремль зараз проводить репетиції, перевіряючи наш час реагування та спроможності. Використання F-35 і F-22 проти дронів показує, що ми ще не готові.

Сергій Сумленний, засновник ініціативи "Європейська стійкість":

Понад десяток російських важких дронів-камікадзе атакують Польщу. Цілий район Берліна в Німеччині залишився без електроенергії, оскільки були виведені з ладу як основні, так і резервні лінії живлення. російське шпигунське судно було захоплено на території Німеччини. Ми перебуваємо під відкритою атакою росії.

З численними російськими ударними дронами (кожен з яких несе 90-кілограмову боєголовку), що порушують повітряний простір Польщі, росія зараз повною мірою випробовує свою атаку на НАТО. Відповідь має бути нищівною для росії, інакше вона сприйме це випробування як історію успіху і дуже скоро розпочне вторгнення.

Боюся, що наступним кроком ми почуємо: "Ой, це були не справжні дрони-камікадзе, запущені росією проти Польщі, це були безпечні хибні цілі-приманки, які збилися з курсу через українські РЕБи, тож загрози не було, і жодних ворожих намірів з боку росії теж".

Кая Каллас, Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики:

Вночі в Польщі ми стали свідками найсерйознішоговід початку війни порушення повітряного простору Європи з боку росії, і наявні ознаки свідчать, що це було навмисно, а не випадково. Я перебуваю на зв'язку з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністром закордонних справ Польщі Радеком Сікорським. ЄС повністю солідарний з Польщею.

Війна росії ескалюється, а не завершується. Ми маємо підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. ЄС відіграє ключову роль, і ми будемо підтримувати такі ініціативи, як лінія оборони "Східний прикордонний щит".

Лінас Лінкевічюс, колишній міністр закордонних справ Литовської Республіки:

Звичку росії "випробовувати " терпіння НАТО можна зупинити лише діями, а не занепокоєнням. Вже давно можна було запровадити безпольотну зону, принаймні в повітряному просторі України вздовж кордону з НАТО.

Ульріх Шпек, аналітик з питань зовнішньої політики:

росія атакує, але саме Китай надає росії життєво важливу економічну, технологічну та політичну підтримку. Разом вони підривають порядок, очолюваний США і заснований на ліберальних принципах, намагаючись встановити порядок, орієнтований на Пекін і Москву і заснований на автократичних принципах.

Китай досі не платить жодної ціни за свою ключову підтримку російського проєкту, спрямованого на послаблення та знищення європейського порядку безпеки, заснованого на ліберальних принципах.


ПольщаКая КалласМік РаянФілліпс О’БрайенБен ХоджесНіко ЛангеАртіс ПабріксЛінас ЛінкевічюсУльріх ШпекМарко Мікхельсон

