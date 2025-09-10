Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча

росія атакувала Польщу невеликою кількістю ударних дронів. Перша реакція експертів, військових та аналітиків: це не випадковість чи необережність, а тестування росією відповіді НАТО, США та ЄС. Серед пропозицій що із цим робити найчастіше лунає про необхідність посилити Україну.

Мік Райан, генерал-майор у відставці австралійської армії та активний дослідник сучасної війни:

Це більше, ніж проста навігаційна помилка росіян. Щонайменше десяток безпілотників, схоже, перетнули кордон Польщі. Це краще описати як "розвідку боєм" – на випадок, якщо НАТО розгорне бази у східній Польщі для підтримки майбутньої присутності в Україні.

Марко Міхкельсон, член парламенту Естонії, голова Комітету у закордонних справах парламенту Естонії:

росія випробовує НАТО кроком, що межує з агресією. Збиття дронів було правильним рішенням наших польських союзників. Але що далі? Нам потрібні консультації між союзниками, щоб реагувати швидко й чітко. Найкращий наступний крок – посилення протиповітряної оборони України за допомогою "коаліції охочих", а потім перейти до практичного планування створення безпольотної зони принаймні над частиною України.

Вторгнення в повітряний простір Польщі ударними дронами є випробуванням не лише Польщі, але й США як головної сили стримування НАТО.

Ніко Ланге, колишній керівник апарату Федерального міністерства оборони Німеччини, старший науковий співробітник CEPA:

Після цієї ночі, коли системи ППО вже мали проблеми лише з кількома російськими безпілотниками над Польщею, всім партнерам по НАТО варто ще раз подумати про те, щоб надати Україні інструменти для знищення російських заводів з виробництва дронів.

Запускаючи дрони над Польщею та Республікою Молдова, росія перевіряє, як працюють наші системи. Зараз не можна заспокоювати й применшувати ситуацію. росії потрібно чітко показати наслідки, інакше це триватиме без кінця.

Філліпс О’Брайен, відомий історик та дослідник війни:

Головний урок минулої ночі для Польщі (та зрештою для усього НАТО у Центральній та Східній Європі) полягає у тому, що їхня оборона починається в Україні. Уявіть наслідки, якби росіяни могли здійснювати масовану атаку БпЛА на Польщу просто з-за кордону в Україні?

Артіс Пабрікс, колишній віцепрем’єр, міністр оборони та міністр закордонних справ Латвійської Республіки:

Польоти російських безпілотників у Польщі підтверджують схильність росії до ескалації війни. Цьому сприяє небажання та неспроможність США та Європи серйозно підтримати Україну. росію не зупиниш листами, дзвінками та розгортанням червоної доріжки.

Бен Ходжес, генерал-лейтенант армії США (у відставці), колишній командувач армією США в Європі:

НАТО/Європейське командування армії США повинні провести давно необхідні масштабні навчання з протиповітряної та протиракетної оборони на всьому театрі військових дій, щоб стримати/відбити майбутні російські атаки. Кремль зараз проводить репетиції, перевіряючи наш час реагування та спроможності. Використання F-35 і F-22 проти дронів показує, що ми ще не готові.

Сергій Сумленний, засновник ініціативи "Європейська стійкість":

Понад десяток російських важких дронів-камікадзе атакують Польщу. Цілий район Берліна в Німеччині залишився без електроенергії, оскільки були виведені з ладу як основні, так і резервні лінії живлення. російське шпигунське судно було захоплено на території Німеччини. Ми перебуваємо під відкритою атакою росії.

З численними російськими ударними дронами (кожен з яких несе 90-кілограмову боєголовку), що порушують повітряний простір Польщі, росія зараз повною мірою випробовує свою атаку на НАТО. Відповідь має бути нищівною для росії, інакше вона сприйме це випробування як історію успіху і дуже скоро розпочне вторгнення.

Боюся, що наступним кроком ми почуємо: "Ой, це були не справжні дрони-камікадзе, запущені росією проти Польщі, це були безпечні хибні цілі-приманки, які збилися з курсу через українські РЕБи, тож загрози не було, і жодних ворожих намірів з боку росії теж".

Кая Каллас, Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики:

Вночі в Польщі ми стали свідками найсерйознішоговід початку війни порушення повітряного простору Європи з боку росії, і наявні ознаки свідчать, що це було навмисно, а не випадково. Я перебуваю на зв'язку з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністром закордонних справ Польщі Радеком Сікорським. ЄС повністю солідарний з Польщею.

Війна росії ескалюється, а не завершується. Ми маємо підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. ЄС відіграє ключову роль, і ми будемо підтримувати такі ініціативи, як лінія оборони "Східний прикордонний щит".

Лінас Лінкевічюс, колишній міністр закордонних справ Литовської Республіки:

Звичку росії "випробовувати " терпіння НАТО можна зупинити лише діями, а не занепокоєнням. Вже давно можна було запровадити безпольотну зону, принаймні в повітряному просторі України вздовж кордону з НАТО.

Ульріх Шпек, аналітик з питань зовнішньої політики:

росія атакує, але саме Китай надає росії життєво важливу економічну, технологічну та політичну підтримку. Разом вони підривають порядок, очолюваний США і заснований на ліберальних принципах, намагаючись встановити порядок, орієнтований на Пекін і Москву і заснований на автократичних принципах.

Китай досі не платить жодної ціни за свою ключову підтримку російського проєкту, спрямованого на послаблення та знищення європейського порядку безпеки, заснованого на ліберальних принципах.