росію вночі атакували сотні безпілотників

Під прицілом — москва та хімічні заводи в регіонах.

Уночі проти 21 березня над регіонами росії зафіксували сотні безпілотників. Міноборони росії заявило про збиття 263 БпЛа за ніч.

Губернатор Саратовської області рф Роман Бусаргін повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури. У кількох будинках в Енгельсі частково вибило шибки, постраждалих немає. За словами Бусаргіна, унаслідок атаки БпЛА також постраждали кілька будинків у Саратові — там частково вибиті шибки. Двоє людей звернулися по медичну допомогу.Тим часом Telegram-каналами поширювалася інформація про ймовірне пошкодження місцевого НПЗ із займанням.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев оголосив про збиття 6 безпілотників у небі над регіоном. На місці падіння уламків працюють оперативні служби, постраждалих немає. Telegram-канал Astra повідомляє , що вночі жителі Тольятті Самарської області писали про велику кількість вибухів та пожежу. Згідно з аналізом кадрів очевидців, пожежа виникла в районі двох, розташованих неподалік один від одного, хімічних підприємств — "Тольяттикаучук" та "КуйбышевАзот".

"Тольяттикаучук" — нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти, що використовуються у виробництві шин та гумотехнічних виробів. "КуйбышевАзот" — хімічне підприємство, що випускає азотні добрива та хімічну сировину (капролактам, поліаміди).