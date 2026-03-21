росію вночі атакували сотні безпілотників

21 березня 2026, 10:17
росію вночі атакували сотні безпілотників
Фото: УНН
Під прицілом — москва та хімічні заводи в регіонах.
Уночі проти 21 березня над регіонами росії зафіксували сотні безпілотників. Міноборони росії заявило про збиття 263 БпЛа за ніч.
 
Про це написали у Telegram.
 
Губернатор Саратовської області рф Роман Бусаргін повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури. У кількох будинках в Енгельсі частково вибило шибки, постраждалих немає. За словами Бусаргіна, унаслідок атаки БпЛА також постраждали кілька будинків у Саратові — там частково вибиті шибки. Двоє людей звернулися по медичну допомогу.Тим часом Telegram-каналами поширювалася інформація про ймовірне пошкодження місцевого НПЗ із займанням.
 
Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев оголосив про збиття 6 безпілотників у небі над регіоном. На місці падіння уламків працюють оперативні служби, постраждалих немає.
 
Telegram-канал Astra повідомляє, що вночі жителі Тольятті Самарської області писали про велику кількість вибухів та пожежу. Згідно з аналізом кадрів очевидців, пожежа виникла в районі двох, розташованих неподалік один від одного, хімічних підприємств — "Тольяттикаучук" та "КуйбышевАзот".
 

"Тольяттикаучук" — нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти, що використовуються у виробництві шин та гумотехнічних виробів. "КуйбышевАзот" — хімічне підприємство, що випускає азотні добрива та хімічну сировину (капролактам, поліаміди).

Масованої атаки також зазнала Ростовська область рф. За словами губернатора Юрія Слюсаря, над регіоном було збито близько 90 БпЛА. Інформація про постраждалих та руйнування на землі уточнюється. Мер москви Сергій Собянін заявив про збиття щонайменше 28 безпілотників, що летіли на столицю росії.Окрім того, вибухи лунали в Уфі (столиця Башкортостану) та в окупованому Криму — місцевий Telegram-канал "Крымский ветер" заявляє про ураження російської техніки біля Таврійської ТЕС.
