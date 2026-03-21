Велика Британія дозволила США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану
21 березня 2026, 10:53
Велика Британія дала дозвіл США на використання своїх авіабаз для ударів по іранських об’єктах, що становлять загрозу для Ормузької протоки.
Про це повідомляє BBC.
Раніше британський уряд дозволив американським військам використовувати британські бази для проведення операцій, спрямованих на запобігання запуску Іраном ракет, що становлять загрозу для британських інтересів або життя людей.
Під час наради 20 березня міністри дійшли згоди, що використання британських баз США тепер може бути розширено з метою захисту суден в Ормузькій протоці. Зазначається, що Велика Британія як і раніше не братиме безпосередньої участі в ударах, і в уряді наголошують, що "принципи, на яких ґрунтується підхід Великої Британії до конфлікту, залишаються незмінними".
Речник Даунінг-стріт зазначив, що міністри сьогодні домовилися про те, що бази тепер можуть використовуватися для "оборонних операцій США", спрямованих проти "засобів, що використовуються для атак на кораблі в Ормузькій протоці".
Президент США Дональд Трамп назвав рішення Великої Британії щодо використання своїх баз "дуже пізньою відповіддю".
"Чесно кажучи, я був трохи здивований Великою Британією — їм слід було діяти набагато швидше", — прокоментував Трамп.
За кілька годин до ухвалення цього рішення Трамп розкритикував НАТО, назвавши союзників "боягузами" через те, що вони не долучаються до військової операції США з розблокування Ормузької протоки. Він також заявив, що "без США НАТО — це паперовий тигр".