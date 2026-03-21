Велика Британія дозволила США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану

Велика Британія дала дозвіл США на використання своїх авіабаз для ударів по іранських об’єктах, що становлять загрозу для Ормузької протоки.

Раніше британський уряд дозволив американським військам використовувати британські бази для проведення операцій, спрямованих на запобігання запуску Іраном ракет, що становлять загрозу для британських інтересів або життя людей.

Під час наради 20 березня міністри дійшли згоди, що використання британських баз США тепер може бути розширено з метою захисту суден в Ормузькій протоці. Зазначається, що Велика Британія як і раніше не братиме безпосередньої участі в ударах, і в уряді наголошують, що "принципи, на яких ґрунтується підхід Великої Британії до конфлікту, залишаються незмінними".