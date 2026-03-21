Швейцарія збільшує витрати на ППО

21 березня 2026, 11:11
Фото: AP
Уряд запросив мільярди на оборону.

Швейцарія планує суттєво посилити свою протиповітряну оборону та кіберзахист у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в Європі. Уряд країни звернувся до парламенту з проханням схвалити 3,4 млрд швейцарських франків (понад $4,3 млрд) на оборонні витрати.

Про це повідомляє Reuters.

Берн ставить на розширенні наземної ППО, захисті від безпілотників і розвитку кіберспроможностей. Зокрема, Швейцарія планує закупити німецькі системи IRIS-T SLM на суму близько 1 млрд франків, а також інвестувати близько 70 млн у боротьбу з міні-дронами.
 
Уряд прямо визнає, що країна наразі недостатньо захищена.
 
"Швейцарія наразі недостатньо захищена від найімовірніших форм загроз", – заявив міністр оборони Мартін Пфістер.
 
У Берні пояснюють, що після повномасштабної війни росії проти України головними ризиками стали далекобійні удари та гібридні атаки. Крім того, уряд просить додатково 394 млн франків на закупівлю винищувачів F-35A, вартість яких зросла. Водночас менш пріоритетними тимчасово стали витрати, наприклад, на оновлення техніки.
 
Паралельно з цим Швейцарія призупинила експорт зброї до США через війну проти Ірану, посилаючись на свою політику нейтралітету.
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
