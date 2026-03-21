Швейцарія збільшує витрати на ППО

Уряд запросив мільярди на оборону.

Швейцарія планує суттєво посилити свою протиповітряну оборону та кіберзахист у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в Європі. Уряд країни звернувся до парламенту з проханням схвалити 3,4 млрд швейцарських франків (понад $4,3 млрд) на оборонні витрати.

Берн ставить на розширенні наземної ППО, захисті від безпілотників і розвитку кіберспроможностей. Зокрема, Швейцарія планує закупити німецькі системи IRIS-T SLM на суму близько 1 млрд франків, а також інвестувати близько 70 млн у боротьбу з міні-дронами.

Уряд прямо визнає, що країна наразі недостатньо захищена.

"Швейцарія наразі недостатньо захищена від найімовірніших форм загроз", – заявив міністр оборони Мартін Пфістер.

У Берні пояснюють, що після повномасштабної війни росії проти України головними ризиками стали далекобійні удари та гібридні атаки. Крім того, уряд просить додатково 394 млн франків на закупівлю винищувачів F-35A, вартість яких зросла. Водночас менш пріоритетними тимчасово стали витрати, наприклад, на оновлення техніки.

Паралельно з цим Швейцарія призупинила експорт зброї до США через війну проти Ірану, посилаючись на свою політику нейтралітету.