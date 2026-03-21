Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів рф
21 березня 2026, 09:55
Низка потягів, що курсують регіоном, затримуються.
Уночі проти 21 березня війська рф атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області.
Про це повідомили в міськраді Чернігова.
Унаслідок ударів Чернігів було повністю знеструмлено. Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури в місті переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.
"Чернігівобленерго" повідомило, що внаслідок російської атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Станом на 6:30 знеструмлено 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Через відсутність напруги є перебої в роботі міського електротранспорту Чернігова. Усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють. На маршруті № 11 перевезення здійснюють автобуси за напрямком «вул. Незалежності — Діагностичний центр».
Окрім того, затримується низка приміських потягів, які курсують Чернігівщиною.
Йдеться про:
- № 6301 Ніжин — Чернігів;
- № 6449 Конотоп — Ніжин;
- № 6302 Чернігів — Ніжин;
- № 6452 Ніжин — Конотоп;
- № 886 Славутич — Київ-Волинський;
- № 6101 Путивль — Конотоп;
- № 6541 Кролевець — Конотоп.
№ 6907 Ніжин — Київ курсує від станції Січових Стрільців із затримкою 57 хвилин. № 6903 Ніжин — Київ-Волинський прямує із затримкою 25 хвилин. № 6905 Ніжин — Київ-Пасажирський затримався на 30 хвилин із міркувань безпеки.
Також із затримками в межах однієї години курсують потяги № 6541 Кролевець — Конотоп-Пасажирський та № 6101 Путивль — Бахмач-Пасажирський.