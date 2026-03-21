Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів рф

Уночі проти 21 березня війська рф атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області.

Унаслідок ударів Чернігів було повністю знеструмлено. Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури в місті переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.

Через відсутність напруги є перебої в роботі міського електротранспорту Чернігова. Усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють. На маршруті № 11 перевезення здійснюють автобуси за напрямком «вул. Незалежності — Діагностичний центр».

Окрім того, затримується низка приміських потягів, які курсують Чернігівщиною.

Йдеться про:

№ 6301 Ніжин — Чернігів;

№ 6449 Конотоп — Ніжин;

№ 6302 Чернігів — Ніжин;

№ 6452 Ніжин — Конотоп;

№ 886 Славутич — Київ-Волинський;

№ 6101 Путивль — Конотоп;

№ 6541 Кролевець — Конотоп.

№ 6907 Ніжин — Київ курсує від станції Січових Стрільців із затримкою 57 хвилин. № 6903 Ніжин — Київ-Волинський прямує із затримкою 25 хвилин. № 6905 Ніжин — Київ-Пасажирський затримався на 30 хвилин із міркувань безпеки.

Також із затримками в межах однієї години курсують потяги № 6541 Кролевець — Конотоп-Пасажирський та № 6101 Путивль — Бахмач-Пасажирський.