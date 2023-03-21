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ПОЛІТИКА

Рада призначила трьох нових міністрів

21 березня 2023, 12:43
Рада призначила трьох нових міністрів
Фото: rada.gov.ua
Михайло Федоров, Оксен Лісовий, Олександр Камишин.

Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України, Оксена Лісового міністром освіти та Олександра Камишина міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомив народний депутат України Олександр Гончаренко у Telegram.

Так, за призначення колишнього очільника "Укрзалізниці" Олександра Камишина проголосували 312 депутатів.

Призначення Михайла Федорова на розширену посаду підтримали 311 депутатів. 

Михайло Федоров раніше, з 4 березня 2020 року до 19 березня 2023 року, обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.

А 313 депутатів проголосували за призначення Оксена Лісового новим міністром освіти.

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