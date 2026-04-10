Ремонт нафтогону "Дружба" завершиться цієї весни – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ремонт нафтогону "Дружба" завершиться цієї весни, що уможливить транзит нафти.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

"Якщо й далі буде стояти питання європейського фінансування в обмін на можливість постачання нафти, то ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід "Дружба". А відповідальність щодо постачання буде за європейцями. Ми відремонтуємо, бо така домовленість. Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що знищені резервуари швидко відремонтувати неможливо, тому мова йде лише про відновлення процесу транзиту з усіма ризиками.