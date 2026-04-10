Ремонт нафтогону "Дружба" завершиться цієї весни – Зеленський

10 квітня 2026, 14:33
Президент наголосив, що знищені резервуари швидко відремонтувати неможливо, тому мова йде лише про відновлення процесу транзиту.
Президент Володимир Зеленський заявив, що ремонт нафтогону "Дружба" завершиться цієї весни, що уможливить транзит нафти.
 
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.
 
"Якщо й далі буде стояти питання європейського фінансування в обмін на можливість постачання нафти, то ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід "Дружба". А відповідальність щодо постачання буде за європейцями. Ми відремонтуємо, бо така домовленість. Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено", - розповів Зеленський.
 
Він наголосив, що знищені резервуари швидко відремонтувати неможливо, тому мова йде лише про відновлення процесу транзиту з усіма ризиками.
 
"І тим більше ми не знаємо, чи утримаються "рускі" від нових ударів", - додав Президент.
 
Коментуючи майбутні вибори в Угорщині, Зеленський заявив: "Це їхні справи. Ми до їхніх виборів не маємо стосунку".

 

війна в Україніросія окупантинафтопровід "Дружба"

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
