61% американців вважають війну з Іраном помилкою

61% громадян США вважають, що рішення адміністрації розпочати військову операцію проти Ірану було помилковим.

Про це свідчать результати опитування The Washington Post, ABC News та Ipsos.

Лише 36% респондентів підтримали застосування військової сили. Водночас 39% заявили, що операція не була успішною, а 41% вважають, що робити остаточні висновки ще зарано. Лише 19% оцінили дії США як успішні.

Соціологи зазначають, що рівень критики співставний із ставленням американців до попередніх великих воєн: у 2003 році 64% називали помилкою війну в Іраку, а у 1970-му 60% – війну у В’єтнамі.

Крім того, 65% опитаних висловили сумніви, що США зможуть досягти ключової мети – не допустити створення Іраном ядерної зброї. Лише 32% переконані, що цього вдасться досягти.

Опитування проводилося 24–28 квітня серед 2560 дорослих американців. Похибка становить близько 2 відсоткових пунктів.

На тлі війни також фіксується падіння підтримки президента Дональда Трампа: за даними опитування Reuters / Ipsos, його рейтинг знизився до 34% – найнижчого рівня за нинішній термін.