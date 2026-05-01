61% американців вважають війну з Іраном помилкою

01 травня 2026, 19:36
61% американців вважають війну з Іраном помилкою
Фото: АР
І лише 19% оцінили дії США як успішні.

61% громадян США вважають, що рішення адміністрації розпочати військову операцію проти Ірану було помилковим. 

Про це свідчать результати опитування The Washington Post, ABC News та Ipsos.

Лише 36% респондентів підтримали застосування військової сили. Водночас 39% заявили, що операція не була успішною, а 41% вважають, що робити остаточні висновки ще зарано. Лише 19% оцінили дії США як успішні.

Соціологи зазначають, що рівень критики співставний із ставленням американців до попередніх великих воєн: у 2003 році 64% називали помилкою війну в Іраку, а у 1970-му 60% – війну у В’єтнамі.

Крім того, 65% опитаних висловили сумніви, що США зможуть досягти ключової мети – не допустити створення Іраном ядерної зброї. Лише 32% переконані, що цього вдасться досягти.

Опитування проводилося 24–28 квітня серед 2560 дорослих американців. Похибка становить близько 2 відсоткових пунктів.

На тлі війни також фіксується падіння підтримки президента Дональда Трампа: за даними опитування Reuters / Ipsos, його рейтинг знизився до 34% – найнижчого рівня за нинішній термін.

 
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
