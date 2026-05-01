Трамп і путін розмовляють, а Україна зводить плечима – NYT

01 травня 2026, 18:49
Трамп і путін розмовляють, а Україна зводить плечима – NYT
За рік між США і москвою відбулося щонайменше одинадцять розмов.

Після року безрезультатних переговорів українська влада та суспільство дедалі менше реагують на телефонні розмови між Вашингтоном і москвою, які раніше викликали значний резонанс у Києві. 

Про це йдеться в статті The New York Times.

За даними видання, остання розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Владіміром путіним пройшла майже непоміченою в Україні. Якщо у 2025 році подібні контакти розглядалися як потенційний ризик для українських інтересів, то зараз реакція змінилася на стриману байдужість.

Президент України Володимир Зеленський після останнього дзвінка лише доручив з’ясувати його зміст і не ініціював окремих консультацій із Вашингтоном чи союзниками. Раніше такі кроки були звичною практикою у разі прямих контактів США та росії без участі Києва.

Причиною зміни підходу називають відсутність відчутних результатів. За понад рік відбулося щонайменше одинадцять розмов між Трампом і путіним, однак жодна з них не наблизила завершення війни. 

"Ми більше не звертаємо особливої уваги на такі дзвінки, бо вони не дають жодних відчутних результатів", - зазначив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Суспільні настрої в Україні також змінилися. Після виборів у США частина громадян сподівалася на швидкий дипломатичний прогрес, однак з часом очікування знизилися. Новини про чергові контакти між лідерами дедалі частіше сприймаються як формальність, що не впливає на ситуацію на фронті.

Попри це, Україна зберігає стратегічну взаємодію зі Сполученими Штатами як із ключовим партнером. Київ продовжує дипломатичні контакти та підтримує окремі ініціативи, зокрема щодо короткочасних перемир’їв. Водночас у владі наголошують, що такі кроки продиктовані радше політичною доцільністю, ніж очікуванням швидкого прориву.

На цьому тлі Україна все більше робить ставку на власні можливості і нарощує оборонне виробництво та продовжує удари по військовій інфраструктурі в глибині рф. Показово, що вже за кілька годин після останньої розмови Трампа і путіна українські сили атакували нафтові об’єкти на території рф.

Нагадаємо, під час розмови 29 квітня путін заявив про готовність оголосити «перемир’я до Дня перемоги» 9 травня. Трамп, зі свого боку, закликав російського лідера зосередитися на припиненні війни проти України.

У Європейському Союзі вважають, що США мають посилювати тиск на росію, зокрема через її співпрацю з Іраном. Водночас після останньої розмови Трампа і путіна публічних ознак посилення такого тиску не зафіксовано.

 
