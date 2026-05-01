росія протягом дня атакувала Україну 409 дронами

Проте більшість збила протиповітряна облорона.

Армія рф у п’ятницю, 1 травня, з 08:00 до 15:30 здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 409 ударних безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, у повітрі були дрони типу Shahed, Гербера, Італмас та інші. Запуски здійснювалися з території росії та тимчасово окупованих районів України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 15:30 українська ППО збила або подавила 388 ворожих безпілотників на різних напрямках - у північних, південних, центральних і західних регіонах країни.

Водночас зафіксовано влучання 16 дронів у шести локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на 11 об’єктах. За повідомленнями військових, атака на момент зведення інформації тривала.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ зазначали, що росія суттєво наростила інтенсивність атак дронами, встановивши у квітні новий рекорд це понад 6500 далекобійних безпілотників за місяць.