росія протягом дня атакувала Україну 409 дронами

01 травня 2026, 18:53
росія протягом дня атакувала Україну 409 дронами
Фото: УНН
Проте більшість збила протиповітряна облорона.

Армія рф у п’ятницю, 1 травня, з 08:00 до 15:30 здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 409 ударних безпілотників різних типів. 

Про це повідомили у Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, у повітрі були дрони типу Shahed, Гербера, Італмас та інші. Запуски здійснювалися з території росії та тимчасово окупованих районів України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 15:30 українська ППО збила або подавила 388 ворожих безпілотників на різних напрямках - у північних, південних, центральних і західних регіонах країни.

Водночас зафіксовано влучання 16 дронів у шести локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на 11 об’єктах. За повідомленнями військових, атака на момент зведення інформації тривала.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ зазначали, що росія суттєво наростила інтенсивність атак дронами, встановивши у квітні новий рекорд це понад 6500 далекобійних безпілотників за місяць.

 
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
