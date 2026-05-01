Справа Парубія: обвинувачений визнав провину частково

52-річний Михайло Сцельніков, обвинувачений у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія, визнав провину за частиною інкримінованих статей.

Про це стало відомо із зали суду.

Під час засідання Сцельніков визнав себе винним у вбивстві Парубія, незаконному поводженні зі зброєю, а також у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу. Водночас він не визнав провини за іншими обвинуваченнями.

Серед інкримінованих йому статей також – державна зрада в умовах воєнного стану, посягання на життя державного діяча, а також глорифікація учасників збройної агресії рф проти України.

Слідство встановило, що обвинувачений міг готуватися до злочинної діяльності та зберігав зброю. Раніше правоохоронці також заявляли про виявлення схованки з мисливським обрізом у Львові.

За даними слідства, Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові – по ньому здійснили вісім пострілів. Підозрюваного затримали у вересні 2025 року на Хмельниччині під час спроби виїзду за кордон.

