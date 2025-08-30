Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Львові вбито екс-спікера Верховної Ради України

30 серпня 2025, 12:50
У Львові вбито екс-спікера Верховної Ради України
Андрій Парубій. Фото: kordon.com.ua
Правоохоронці працюють над тим, щоб установити особу того, хто стріляв, і його місцезнаходження.
30 серпня у Львові вбито політика, екс-спікера Верховної Ради України Андрія Парубія.
 
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
 
"Задіяні всі профільні служби. Потерпілий помер до приїзду медиків", - написав він.
 
Нацполіція, своєю чергою, розповіла, що на номер 102, близько полудня, надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова.
 
"Загиблий - відомий громадський і політичний діяч 1971 року народження", - йшлося в повідомленні Нацполіції в Telegram, до офіційної публікації імені політика.
 
Також у публікації повідомляється, що правоохоронці працюють над тим, щоб установити особу того, хто стріляв, і його місцезнаходження.
 
На подію відреагував і президент України Володимир Зеленський.
 
"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним і близьким", - написав він у Telegram.
 

У соцмережах розповсюджують ймовірне фото вбивці.

Журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела в правоохоронних органах заявив, що в Андрій Парубія нібито стріляли аж 8 разів.

Нагадаємо, Андрій Парубій — відомий український політик. Голова Верховної Ради України з 14 квітня 2016 року по 28 серпня 2019 року. Окрім того, він таож був народним обранцем та секретарем Ради національної безпеки і оборони України з 27 лютого по 7 серпня 2014 року.
Більше публікацій

