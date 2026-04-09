Підозрюваного у вбивстві українки Заруцької визнали недієздатним

09 квітня 2026, 14:48
Підозрюваного у вбивстві українки Заруцької визнали недієздатним
Розгляд справи відклали на кілька місяців.

У США підозрюваного у вбивстві української біженки Ірини Заруцької Декарлоса Брауна визнали психічно недієздатним для участі в судовому процесі. 

Про це повідомляє американський телеканал WCNC.

Згідно з судовими документами, експертиза, проведена наприкінці 2025 року, встановила, що обвинувачений не здатен розуміти перебіг слухань і допомагати своєму захисту.

Захист подав клопотання про перенесення ключового слухання на 180 днів. Суд погодився відкласти розгляд справи, зокрема через те, що Браун перебуває під федеральним арештом.

Юристи зазначають, що визнання недієздатності не означає звільнення від відповідальності. У таких випадках підозрюваних зазвичай направляють до психіатричних установ для лікування та можливого відновлення здатності постати перед судом.

Брауну інкримінують як обвинувачення на рівні штату, так і федеральні злочини, які можуть передбачати найсуворіше покарання.

 Підозрюваним у вбивстві є 34-річний Декарлос Браун-молодший - безхатченко, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за різні злочини.

Ми також писали, що Трамп вимагає смертної кари за вбивство українки в Північній Кароліні.

 

