Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп вимагає смертної кари за вбивство українки в Північній Кароліні

10 вересня 2025, 17:19
Трамп вимагає смертної кари за вбивство українки в Північній Кароліні
Фото: EPA/UPG
Він також публічно назвав убивцю "твариною".

Президент США Дональд Трамп закликав засудити до смертної кари чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social. 

"Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана швидкому (без сумніву!) судовому розгляду і засуджена лише до СМЕРТНОЇ КАРИ", – йдеться у дописі. 

Він наголосив, що, на його думку, іншого варіанту покарання бути не може.

Трагедія сталася 22 серпня на станції швидкісного трамвая East/West Boulevard у районі South End міста Шарлотт. 23-річна Ірина Заруцька, яка емігрувала до США після початку повномасштабної війни в Україні, загинула на місці після того, як нападник завдав їй кілька ножових поранень у шию. На оприлюднених 5 вересня відеозаписах видно, що дівчина слухала музику в навушниках, коли до неї підійшов чоловік і завдав три удари.

Підозрюваним у вбивстві є 34-річний Декарлос Браун-молодший - безхатченко, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за різні злочини.

Ми також писали, що Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки.

 

СШАукраїнкавбивство

Останні матеріали

Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється