Трамп вимагає смертної кари за вбивство українки в Північній Кароліні

Він також публічно назвав убивцю "твариною".

Президент США Дональд Трамп закликав засудити до смертної кари чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана швидкому (без сумніву!) судовому розгляду і засуджена лише до СМЕРТНОЇ КАРИ", – йдеться у дописі.

Він наголосив, що, на його думку, іншого варіанту покарання бути не може.

Трагедія сталася 22 серпня на станції швидкісного трамвая East/West Boulevard у районі South End міста Шарлотт. 23-річна Ірина Заруцька, яка емігрувала до США після початку повномасштабної війни в Україні, загинула на місці після того, як нападник завдав їй кілька ножових поранень у шию. На оприлюднених 5 вересня відеозаписах видно, що дівчина слухала музику в навушниках, коли до неї підійшов чоловік і завдав три удари.

Підозрюваним у вбивстві є 34-річний Декарлос Браун-молодший - безхатченко, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за різні злочини.

Ми також писали, що Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки.