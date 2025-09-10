Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки

10 вересня 2025, 08:55
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
Фото: UNSPLASH
Браун вбив українку ножем під час неспровокованого нападу у вагоні потяга
Департамент юстиції США офіційно висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, який вбив українську біженку Ірину Заруцьку у потязі в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.
 
Про це пише CNN.
 
Прокурори вимагатимуть у суду застосувати найвищий ступінь покарання - смертну кару. Натомість адвокати, імовірно, намагатимуться довести, що у 34-річного безпритульного, який вже має чималу кримінальну історію, стався напад психологічного захворювання.
 
Браун вбив українку ножем під час неспровокованого нападу у вагоні потяга. Інцидент набув розголосу після того, як на нього відреагував президент США Дональд Трамп. Втім адміністрація Білого дому використала злочин для пропаганди проти Демократичної партії, стверджуючи, що насиллля на вулицях є результатом бездіяльності політичних опонентів, які утримують владу на місцях.
 
Нагадаємо, що у вбивстві 23-річної українки у Північній Кароліні президент США Дональд Трамп звинуватив Демокративну партію.
 

 

