Трамп засудив вбивство української біженки Ірини Заруцької

09 вересня 2025, 09:55
Трамп засудив вбивство української біженки Ірини Заруцької
В убивстві української біженки у США Трамп звинуватив демократів
У вбивстві 23-річної українки у Північній Кароліні президент США Дональд Трамп звинуватив Демокративну партію.
 
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
 
Заруцьку вбили ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту East/West Boulevard. Жінка отримала численні ножові поранення. Поліція затримала 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого, підозрюваного в убивстві. За даними ЗМІ, він є безпритульним та має кримінальне минуле.
 
Глава Білого дому заявив, що не розуміє, як цей "психічно неврівноважений божевільний" і "відомий злочинець" може ходити вулицями і як його взагалі звільнили під безготівкову заставу в січні, а загалом – 14 разів.
 
"Кров цієї невинної жінки буквально видно, як капає з ножа вбивці, і тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в'язниці, включаючи колишнього опального губернатора та "сенатора-початківця" Роя Купера", – заявив Трамп.
 
Він заявив, що Північна Кароліна, як і кожен американський штат, потребує закону і порядку. Окрім того він закликав ЗМІ висловлювати "обурення" з приводу цієї трагедії.

 

СШАДональд Трампвійна в Україні

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється