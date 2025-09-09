Трамп засудив вбивство української біженки Ірини Заруцької

У вбивстві 23-річної українки у Північній Кароліні президент США Дональд Трамп звинуватив Демокративну партію.

Глава Білого дому заявив, що не розуміє, як цей "психічно неврівноважений божевільний" і "відомий злочинець" може ходити вулицями і як його взагалі звільнили під безготівкову заставу в січні, а загалом – 14 разів.

"Кров цієї невинної жінки буквально видно, як капає з ножа вбивці, і тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в'язниці, включаючи колишнього опального губернатора та "сенатора-початківця" Роя Купера", – заявив Трамп.

Він заявив, що Північна Кароліна, як і кожен американський штат, потребує закону і порядку. Окрім того він закликав ЗМІ висловлювати "обурення" з приводу цієї трагедії.