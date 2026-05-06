Китайські компанії відкрито постачають компоненти для "Шахедів" до росії та Ірану – WSJ

Лише з 2023 по 2024 рік китайські компанії напряму поставили російським підсанкційним фірмам компонентів для виробництва дронів щонайменше на 63 мільйони доларів.

Маловідомі китайські фірми відкрито експортують до росії та Ірану компоненти для виробництва дронів типу "Шахед" – двигуни, акумулятори, волоконно-оптичні кабелі та мікросхеми, – попри санкції США та Євросоюзу.

Про це пише WSJ.

Одна з компаній – Xiamen Victory Technology – навіть рекламувала двигуни німецької розробки Limbach L550, що використовуються у "Шахедах", розмістивши зображення дрона поруч із гаслом "Інноваційні рішення для авіаційних двигунів". Представник компанії заявив журналістам, що двигуни призначені виключно для цивільних дронів, а частина розсилок могла бути згенерована штучним інтелектом.

За митними даними, сотні контейнерів із такими товарами регулярно прямують до росії та Ірану. Значна частина деталей проходить через дистриб'юторів у материковому Китаї та Гонконгу. Оплата здійснюється через підставні компанії, які легко реєструються в Гонконгу і дозволяють приховати реальних замовників.

Лише з 2023 по 2024 рік китайські компанії напряму поставили російським підсанкційним фірмам компонентів для виробництва дронів щонайменше на 63 мільйони доларів. Загальні обсяги поставок, за даними аналітичних груп, обчислюються сотнями мільйонів доларів.

Американські чиновники визнають, що зупинити торгівлю вкрай важко: дрони залежать від звичайних комерційних деталей, які легко переміщувати через глобальні ланцюги поставок. МЗС Китаю заявило, що країна дотримується експортного контролю відповідно до власного законодавства та міжнародних зобов'язань.