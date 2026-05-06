Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китайські компанії відкрито постачають компоненти для "Шахедів" до росії та Ірану – WSJ

06 травня 2026, 09:43
Китайські компанії відкрито постачають компоненти для
Лише з 2023 по 2024 рік китайські компанії напряму поставили російським підсанкційним фірмам компонентів для виробництва дронів щонайменше на 63 мільйони доларів.

Маловідомі китайські фірми відкрито експортують до росії та Ірану компоненти для виробництва дронів типу "Шахед" – двигуни, акумулятори, волоконно-оптичні кабелі та мікросхеми, – попри санкції США та Євросоюзу.

Про це пише WSJ. 

Одна з компаній – Xiamen Victory Technology – навіть рекламувала двигуни німецької розробки Limbach L550, що використовуються у "Шахедах", розмістивши зображення дрона поруч із гаслом "Інноваційні рішення для авіаційних двигунів". Представник компанії заявив журналістам, що двигуни призначені виключно для цивільних дронів, а частина розсилок могла бути згенерована штучним інтелектом.

За митними даними, сотні контейнерів із такими товарами регулярно прямують до росії та Ірану. Значна частина деталей проходить через дистриб'юторів у материковому Китаї та Гонконгу. Оплата здійснюється через підставні компанії, які легко реєструються в Гонконгу і дозволяють приховати реальних замовників.

Лише з 2023 по 2024 рік китайські компанії напряму поставили російським підсанкційним фірмам компонентів для виробництва дронів щонайменше на 63 мільйони доларів. Загальні обсяги поставок, за даними аналітичних груп, обчислюються сотнями мільйонів доларів.

Американські чиновники визнають, що зупинити торгівлю вкрай важко: дрони залежать від звичайних комерційних деталей, які легко переміщувати через глобальні ланцюги поставок. МЗС Китаю заявило, що країна дотримується експортного контролю відповідно до власного законодавства та міжнародних зобов'язань.

РосіяКитайІрандрони

Останні матеріали

Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Політика
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Переклад iPress – 06 травня 2026, 08:19
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Технології
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 травня 2026, 16:33
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Cуспільство
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2026, 10:38
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Політика
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Переклад iPress – 04 травня 2026, 13:43
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 травня 2026, 10:17
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється