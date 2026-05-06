06 травня 2026, 12:22
російські дрони вдарили по дитячому садку в Сумах
російські дрони атакували Суми вранці у середу. Як повідомив колишній Сумський міський голова Олександр Лисенко, під ударом опинився дитячий садок.

Лисенко заявив, що в місті уже є "прильоти" та закликав жителів перебувати в безпечних місцях, оскільки існує підвищена загроза атаки.

Невдовзі місцеві медіа повідомили, що росіяни вдарила по дитячому садочку. На місці спалахнула пожежа, однак необхідні служби проводять евакуацію людей.  Це повідомлення перепостив і колишній мер Сум.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у свою чергу повідомив, що росіяни вдарили двома ударними дронами по цивільній будівлі центрі Сум.

"Триває рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється", - написав він.

Невдовзі секретар Сумської міськради та в.о. мера Сум Артем Кобзар підтвердив влучання БпЛА  в будівлю дитячого садочка.

"Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.  На місці події працюють усі відповідні служби", - написав очільник міста.

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму тиші з середи, 6 травня.
Попри це, у ніч на 6 травня російські війська завдали ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі в низці регіонів України. Під обстріли потрапили Харків, Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг, неспокійною була ситуація і на Сумщині.

