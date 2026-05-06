Apple виплатить $250 мільйонів власникам iPhone за оманливу рекламу штучного інтелекту

Компанія Apple погодилася виплатити $250 мільйонів для врегулювання колективного позову щодо неправдивої реклами функцій штучного інтелекту на iPhone.

Про це пише BBC.

Позов подали у 2024 році. Позивачі звинуватили Apple у введенні покупців в оману: компанія рекламувала ШІ-можливості під назвою Apple Intelligence, зокрема покращену Siri, які, на думку адвокатів, не існували на момент реклами, не існують зараз і можуть не з'явитися ще кілька років. За їхніми словами, це була спроба наздогнати конкурентів у сфері ШІ, зокрема OpenAI та Anthropic.

Серед претензій – обіцянка перетворити Siri з "обмеженого голосового інтерфейсу" на повноцінного персонального ШІ-помічника. "iPhone 16 отримали без Apple Intelligence, а покращена Siri так і не з'явилася", – заявили адвокати.

Apple своєї провини не визнала, назвавши позов таким, що стосувався лише "доступності двох додаткових функцій". Компанія погодилась врегулювати справу, "щоб зосередитися на головному – створенні інноваційних продуктів і сервісів".

Компенсації від $25 до $95 отримають покупці у США, які придбали iPhone 15 або iPhone 16 з червня 2024 по березень 2025 року.