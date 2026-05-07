ЄС пом’якшив правила для штучного інтелекту після тиску бізнесу

Впровадження вимог до систем високого ризику відклали майже на два роки.

Країни Європейського Союзу та Європейський парламент досягли попередньої угоди щодо пом’якшення правил Закону про штучний інтелект (Artificial Intelligence Act, AI Act). Зокрема, сторони погодилися відкласти впровадження частини вимог та скоротити адміністративне навантаження для компаній.

Про це повідомляє DW з посиланням на європарламент.

Цей документ є частиною масштабного пакета цифрових ініціатив Єврокомісії. Попередня угода включає відтермінування виконання деяких зобов'язань щодо систем ШІ для запобігання правовій невизначеності. Сторони домовилися відкласти запровадження правил для ШІ-систем високого ризику. Йдеться про технології у сферах біометрії, критичної інфраструктури, освіти, зайнятості, правоохоронної діяльності та прикордонного контролю. Дедлайн перенесли з 2 серпня цього року на 2 грудня 2027 року. Також було погоджено виключити зі сфери дії закону про ШІ промислове обладнання. Встановлено, що у цій сфері потрібно дотримуватися лише галузевих правил безпеки, яким вони вже підпорядковуються. Критики розглядають цей крок співзаконодавців ЄС як поступку через тиск з боку бізнесу.

З 2 грудня діятиме обов'язкове додавання водяних знаків до контенту, створеного штучним інтелектом.

"Сьогоднішня угода щодо закону про штучний інтелект значно підтримує наші компанії, зменшуючи регуляторні адміністративні витрати. Вона забезпечує правову визначеність та більш плавне та гармонізоване впровадження правил у всьому Союзі, зміцнюючи цифровий суверенітет ЄС та загальну конкурентоспроможність", – заявила заступниця міністра з європейських справ Кіпру Марілена Рауна.

Сторони також погодилися заборонити використання програм штучного інтелекту для створення несанкціонованих діпфейків сексуального характеру. Заборона стосується фото-, відео- та аудіоконтенту. Компанії мають привести свої системи у відповідність до нових норм до 2 грудня цього року.

Запланована заборона також чітко спрямована проти створення матеріалів, що зображують сексуальне насильство над дітьми. Цим рішенням ЄС реагує, зокрема, на інциденти початку року. Тоді за допомогою чат-бота Grok, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, створили та поширили мільйони порнографічних ШІ-зображень жінок і дітей.