Truth Hounds: росія понад 400 разів атакувала українських рятувальників

З початку повномасштабного вторгнення російські війська 401 раз атакували українських рятувальників під час виконання ними службових обов’язків. Унаслідок цих ударів загинули щонайменше 43 людини, ще близько 258 отримали поранення.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Truth Hounds.

За даними дослідження, від 22 лютого 2022 року також було пошкоджено або знищено 248 одиниць спеціальної техніки та 138 пожежно-рятувальних частин.

Водночас офіційна статистика ДСНС України суттєво відрізняється: відомство повідомляє про 111 загиблих, 550 поранених, а також 617 пошкоджених або знищених одиниць техніки і 449 постраждалих об’єктів рятувальної інфраструктури. У Truth Hounds зазначають, що така різниця може свідчити про те, що реальні масштаби атак є вищими за задокументовані у відкритих джерелах.

Найбільше ударів зафіксовано у прифронтових регіонах – Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Водночас атаки також відбувалися і в глибшому тилу.

У звіті підкреслюється, що кількість таких інцидентів зростала щороку та досягла піку у 2025 році. Правозахисники вважають ці атаки системними, а не випадковими наслідками бойових дій.

Окрему увагу приділено зміні характеру ударів. У 2025 році різко зросла кількість атак із застосуванням безпілотників – 118 випадків, що значно перевищує показники попередніх років. Використання дронів із відеотрансляцією дозволяє операторам бачити цілі в реальному часі, що, на думку дослідників, ставить під сумнів випадковість ударів по рятувальниках.

Також зафіксовано 200 випадків повторних атак – коли удари завдаються по тим самим місцям під час роботи рятувальних служб. У цих інцидентах загинули щонайменше 20 рятувальників, понад 100 отримали поранення, а десятки одиниць техніки були знищені або пошкоджені.

Ще однією поширеною тактикою стали удари по пожежно-рятувальних частинах – зафіксовано 138 таких випадків. У більшості епізодів поблизу не було військових об’єктів.

У Truth Hounds наголошують, що такі дії можуть розглядатися як воєнні злочини відповідно до міжнародного гуманітарного права, зокрема як атаки на цивільних осіб і об’єкти або як тероризування цивільного населення.

Через постійну загрозу обстрілів українські рятувальники змушені змінювати тактику роботи, використовувати броньовану техніку, детектори дронів і працювати в укриттях, що ускладнює та сповільнює рятувальні операції.

Нагадаємо, 5 травня війська рф атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, після чого повторно вдарили ракетою, коли на місці вже працювали рятувальники.