05 травня 2026, 10:11
росія вдарила по рятувальниках: є жертви
Фото: ДСНС України / Telegram
У Полтавській області загинули співробітники ДСНС і працівники енергетичної компанії.

Вночі війська рф атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, після чого повторно вдарили ракетою, коли на місці вже працювали рятувальники.

Загалом є десятки поранених, загинули чотири людини, серед них двоє співробітників ДСНС: Герой України Віктор Кузьменко та рятувальник Дмитро Скриль, зазначили у рятувальній службі. 

За даними ДСНС України та МВС, спочатку ворог вдарив по об’єкту газовидобування, після чого там виникла масштабна пожежа. Коли на місце прибули рятувальники та розпочали гасіння, російські війська завдали повторного ракетного удару – безпосередньо по людях.

Внаслідок атаки загинули двоє рятувальників, серед них заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко та пожежний-рятувальник Дмитро Скриль. Також повідомляється про загибель ще трьох працівників Нафтогазу.

Крім того, поранення дістали 8 людей, ще 23 рятувальники зазнали травм. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.

У МВС заявили, що удари по екстрених службах є свідомими діями, і наголосили, що кожен воєнний злочин буде зафіксовано та передано для міжнародної відповідальності.

Також удари зафіксовані у Харківській області, де 1 загиблий і 4 поранених, у Дніпропетровській - 3 поранених та пошкоджена інфраструктура, а також у Запоріжжі та Київській області, де є поранені. 

Основними цілями атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

 

