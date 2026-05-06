Підсанкційний танкер із російським дизпаливом для Куби застряг в морі

06 травня 2026, 11:53
Фото: reuters
Підсанкційний російський танкер Universal дрейфує в океані з середини квітня, коли перервав рейс з росії.

Нафтовий танкер, який перевозить російське паливо на Кубу, зупинився приблизно за 1600 км від узбережжя, що стало новим ударом для Гавани на тлі енергетичної кризи.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними системи відстеження суден, підсанкційний російський танкер Universal дрейфує в океані з середини квітня, коли перервав рейс з росії.

За даними аналітичної компанії Vortexa, танкер перевозить для Куби майже 270 тисяч барелів дизельного палива.

Прибуття танкера Universal - під сумнівом. Раніше багато судів уже змінювали курс далеко від Куби через побоювання бути перехопленими військово-морськими силами США.

Цього року лиш одному судну (танкеру Анатолій Колодкін) вдалося доставити нафту, після того, як адміністрація Трампа надала йому тимчасовий дозвіл на прохід.

Куба потребує додаткових постачання нафти для вироблення електроенергії та заправки транспорту. росія обіцяла направити ще одну партію нафти, не розкриваючи деталей прибуття вантажу.

Тим часом уряд Куби активізував зусилля щодо відродження внутрішнього нафтовидобутку та зниження залежності від імпорту. 

санкціі проти росіїКубанафта

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється