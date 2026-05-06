Рубіо і Лавров обговорили війну в Україні під час телефонної розмови

Розмова відбулася безпосередньо на прохання російської сторони, повідомили у Держдепі США.

У вівторок, 5 травня, Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонні переговори з главою МЗС росії Сергієм Лавровим, одною з тем яких стала війна в Україні. Розмова відбулася на запит російської сторони, про що повідомив сайт Держдепартаменту США.

У заяві зазначено, що сторони обговорили американсько-російські відносини, війну росії проти України та ситуацію в Ірані, хоча деталізація цих питань не була представлена.

У свою чергу, російське МЗС повідомило про переговори, утримавшись від вказівки на ініціативу рф і абсолютно не згадуючи тему війни в Україні. За їхньою версією, зустріч охарактеризували як "звірку годинників" щодо міжнародної ситуації та двосторонніх відносин.

Крім того, у російському звіті йшлося про графік двосторонніх контактів, підкресливши конструктивний і діловий характер бесіди.

Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор владімір путін під час розмови із президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність встановити перемир'я з Україною на "день перемоги".

Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження режиму тиші, який має розпочатися опівночі з 5 на 6 травня.