США погодили пакет високоточних боєприпасів для України на $373 млн
Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів прямого ураження збільшеної дальності і супутнього обладнання. Орієнтовна загальна вартість становить $373,6 млн.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті відомства.
Уряд України звернувся із запитом на придбання 1 200 хвостових модулів KMU-572 для боєприпасів прямого ураження JDAM (Joint Direct Attack Munition), а також 332 хвостових модулів KMU-556 для JDAM.
Також до пакета увійдуть такі позиції, що не належать до основного оборонного обладнання:
- системи підривників FMU-139;
- допоміжне обладнання для JDAM;
- запасні та ремонтні частини, витратні матеріали й аксесуари, а також підтримка ремонту й повернення;
- програмне забезпечення для озброєнь і допоміжне обладнання;
- засекречені й незасекречені публікації та технічна документація;
- транспортна підтримка;
- дослідження й обстеження;
- інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників;
- інші пов’язані елементи логістичної та програмної підтримки.
У повідомленні йдеться, що потенційний продаж "підтримає зовнішньополітичні цілі та цілі національної безпеки Сполучених Штатів завдяки зміцненню безпеки країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного поступу в Європі".
Озброєння також посилить спроможність України "протидіяти нинішнім і майбутнім загрозам, додатково оснащуючи її для виконання завдань самооборони та регіональної безпеки з потужнішою спроможністю протиповітряної оборони".
Головним виконавцем замовлення стане американська корпорація Boeing.
Наголошується, що Україна не матиме труднощів з інтеграцією цих виробів і послуг у свої збройні сили.