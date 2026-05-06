США погодили пакет високоточних боєприпасів для України на $373 млн

Україна отримає комплекти JDAM.

Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів прямого ураження збільшеної дальності і супутнього обладнання. Орієнтовна загальна вартість становить $373,6 млн.

Уряд України звернувся із запитом на придбання 1 200 хвостових модулів KMU-572 для боєприпасів прямого ураження JDAM (Joint Direct Attack Munition), а також 332 хвостових модулів KMU-556 для JDAM.

Також до пакета увійдуть такі позиції, що не належать до основного оборонного обладнання:

системи підривників FMU-139;

допоміжне обладнання для JDAM;

запасні та ремонтні частини, витратні матеріали й аксесуари, а також підтримка ремонту й повернення;

програмне забезпечення для озброєнь і допоміжне обладнання;

засекречені й незасекречені публікації та технічна документація;

транспортна підтримка;

дослідження й обстеження;

інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників;

інші пов’язані елементи логістичної та програмної підтримки.

У повідомленні йдеться, що потенційний продаж "підтримає зовнішньополітичні цілі та цілі національної безпеки Сполучених Штатів завдяки зміцненню безпеки країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного поступу в Європі".

Озброєння також посилить спроможність України "протидіяти нинішнім і майбутнім загрозам, додатково оснащуючи її для виконання завдань самооборони та регіональної безпеки з потужнішою спроможністю протиповітряної оборони".

Головним виконавцем замовлення стане американська корпорація Boeing.

Наголошується, що Україна не матиме труднощів з інтеграцією цих виробів і послуг у свої збройні сили.