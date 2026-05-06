США погодили пакет високоточних боєприпасів для України на $373 млн

06 травня 2026, 09:23
Фото: з вільних джерел
Україна отримає комплекти JDAM.

Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів прямого ураження збільшеної дальності і супутнього обладнання. Орієнтовна загальна вартість становить $373,6 млн.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті відомства. 

Уряд України звернувся із запитом на придбання 1 200 хвостових модулів KMU-572 для боєприпасів прямого ураження JDAM (Joint Direct Attack Munition), а також 332 хвостових модулів KMU-556 для JDAM.

Також до пакета увійдуть такі позиції, що не належать до основного оборонного обладнання:

  • системи підривників FMU-139;
  • допоміжне обладнання для JDAM;
  • запасні та ремонтні частини, витратні матеріали й аксесуари, а також підтримка ремонту й повернення;
  • програмне забезпечення для озброєнь і допоміжне обладнання;
  • засекречені й незасекречені публікації та технічна документація;
  • транспортна підтримка;
  • дослідження й обстеження;
  • інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників;
  • інші пов’язані елементи логістичної та програмної підтримки.

У повідомленні йдеться, що потенційний продаж "підтримає зовнішньополітичні цілі та цілі національної безпеки Сполучених Штатів завдяки зміцненню безпеки країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного поступу в Європі".

Озброєння також посилить спроможність України "протидіяти нинішнім і майбутнім загрозам, додатково оснащуючи її для виконання завдань самооборони та регіональної безпеки з потужнішою спроможністю протиповітряної оборони".

Головним виконавцем замовлення стане американська корпорація Boeing.

Наголошується, що Україна не матиме труднощів з інтеграцією цих виробів і послуг у свої збройні сили.

