Сибіга заявив про порушення перемир’я рф і закликав до посилення санкцій проти москви

Протягом ночі російські сили здійснили серію атак із застосуванням 108 безпілотників і 3 ракет, зокрема вранці завдали ударів по Харкову та Запоріжжю.

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у Х, росія порушила режим припинення вогню, який Україна оголосила опівночі з 5 на 6 травня.

"москва вкотре проігнорувала реалістичний і справедливий заклик припинити ворожнечу, який підтримали інші держави та міжнародні організації. Це свідчить про те, що росія відкидає мир, а її заяви про припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. російського диктатора владіміра путіна більше турбують військові паради, ніж людські життя", – йдеться у повідомленні.

Міністр зауважив, що така позиція потребує посилення тиску на російську владу. Йдеться про запровадження нових санкцій, міжнародну ізоляцію, притягнення до відповідальності за російські злочини, а також про збільшення підтримки України в усіх сферах.

росія напередодні заявила про так зване перемир’я з Україною на 8 і 9 травня, водночас пригрозивши ударом по центру Києва у разі спроб зірвати парад у москві. У відповідь президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо умов можливого припинення вогню.