Китай відреагував на участь своїх громадян у війні проти України

У Пекіні заявили, що Україна має гарантувати гуманне поводження з громадянами КНР, які брали участь у бойових діях на боці рф.

Китай відреагував на повідомлення про участь своїх громадян у бойових діях проти України на боці росії та закликав забезпечити їхні права і гуманне поводження.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь, якого цитує видання Global Times.

За його словами, Пекін наполягає, щоб українська сторона гарантувала законні права та інтереси громадян Китаю відповідно до норм міжнародного права.

Водночас у МЗС КНР нагадали, що Китай неодноразово закликав своїх громадян уникати будь-якої участі у збройних конфліктах і триматися подалі від зон бойових дій.

Також окремо наголошувалося на забороні вступати до збройних формувань будь-якої зі сторін.

Раніше в Україні повідомлялося, що двох громадян КНР було взято в полон українськими військовими на одному з напрямків у Донецькій області.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, вони перебувають у слідчому ізоляторі СБУ з весни 2025 року. Російська сторона, за словами українських посадовців, не виявляє інтересу до їхнього обміну чи повернення.

