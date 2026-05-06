Будапешт повернув Києву вилучені кошти Ощадбанку

Україна і Угорщина врегулювали інцидент із вилученими коштами Ощадбанку

Угорщина повернула Україні кошти та цінності державного Ощадбанку, які були вилучені у березні під час інциденту з українськими інкасаторами в Будапешті.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

Також глава держави подякував угорській стороні за "конструктивний і цивілізований крок".

"Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, які були захоплені угорськими спецслужбами в березні цього року. Тоді також було неправомірно затримано українських інкасаторів. Людей вдалося повернути раніше, а тепер Україна отримала й кошти, і цінності в повному обсязі", - зазначив Зеленський.

Крім того, президент подякував українській команді, яка працювала над поверненням активів і захищала інтереси держави та громадян.

Водночас, за словами Зеленського, подія відбулася до офіційної зміни влади в Угорщині, яка очікується 9 травня.

Зазначимо, що на початку березня Національний банк України повідомив про затримання угорською стороною українських інкасаторів та вилучення значної суми готівки і цінностей.

За даними української сторони, інкасатори перевозили з австрійського Raiffeisen Bank до Ощадбанку готівку та золото на суму близько 80 млн доларів США. Згодом Угорщина звільнила затриманих українців і, за повідомленнями, ухвалила рішення про вилучення валюти та цінностей з інкасаторських автомобілів Ощадбанку.

