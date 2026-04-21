Мадяр прокоментував справу коштів Ощадбанку України

21 квітня 2026, 08:37
Мадяр прокоментував справу коштів Ощадбанку України
Каже, що говорити про це із Зеленським буде вже на посаді.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що обговорюватиме питання повернення заблокованих українських активів Ощадбанку з президентом Володимиром Зеленським після офіційного вступу на посаду. 

Про це повідомляє видання Telex.

Коментуючи заяви української сторони щодо можливого привласнення коштів інкасаторів за попередньої угорської влади, Мадяр поставився до них скептично.

"Ми не знаємо реальної картини, ми бачили лише пропагандистські новини", – зазначив він.

Політик додав, що сумнівається у багатьох деталях справи та закликав оцінювати ситуацію з позиції здорового глузду.

Водночас Мадяр наголосив, що після вступу на посаду прем’єра матиме «важливіші питання» для обговорення з українським керівництвом, ніж історія з коштами Ощадбанку.

Крім того, він заявив про намір відновити роботу нафтопроводу "Дружба".

Раніше він також сказав, що "Дружбу" можуть запустити наступного тижня

 

УгорщинаПетер МадярОщадбанк

Останні матеріали

Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
