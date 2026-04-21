Мадяр прокоментував справу коштів Ощадбанку України

Каже, що говорити про це із Зеленським буде вже на посаді.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що обговорюватиме питання повернення заблокованих українських активів Ощадбанку з президентом Володимиром Зеленським після офіційного вступу на посаду.

Про це повідомляє видання Telex.

Коментуючи заяви української сторони щодо можливого привласнення коштів інкасаторів за попередньої угорської влади, Мадяр поставився до них скептично.

"Ми не знаємо реальної картини, ми бачили лише пропагандистські новини", – зазначив він.

Політик додав, що сумнівається у багатьох деталях справи та закликав оцінювати ситуацію з позиції здорового глузду.

Водночас Мадяр наголосив, що після вступу на посаду прем’єра матиме «важливіші питання» для обговорення з українським керівництвом, ніж історія з коштами Ощадбанку.

Крім того, він заявив про намір відновити роботу нафтопроводу "Дружба".

Раніше він також сказав, що "Дружбу" можуть запустити наступного тижня.