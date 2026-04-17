"Дружбу" можуть запустити наступного тижня – Мадяр

Мова йде про відновлення постачання нафти.

Постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", який проходить через територію України, можуть відновитися вже наступного тижня.

Про це заявив майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, пише Bloomberg.

За його словами, керівник угорської нафтопереробної компанії MOL Жолт Хернаді поінформував його про підготовку до відновлення поставок. Очікується, що наступного тижня представник компанії відвідає росію для обговорення деталей постачання.

Мадяр зазначив, що сам запуск трубопроводу не гарантує стабільних поставок і потребує додаткових домовленостей щодо логістики.

Трубопровід "Дружба", який забезпечує транспортування російської нафти через Україну до країн Центральної Європи, не працює з січня після пошкодження внаслідок атаки безпілотника.

Питання його роботи стало предметом політичних дискусій в Угорщині. Під час передвиборчої кампанії прем’єр Віктор Орбан звинувачував Київ у затягуванні відновлення інфраструктури.

За словами Мадяра, він очікує, що після відновлення постачання Орбан може зняти політичні заперечення щодо відповідних рішень. Водночас у Києві раніше заявляли, що постачання може бути відновлене до кінця квітня.

