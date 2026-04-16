Словаччина зробила заяву про нафтопровід "Дружба"

Братислава готова заблокувати 20-й пакет санкцій проти рф.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар у парламенті, пише словацьке видання Denník N.

Словаччина хоче отримати чітку і перевірену гарантію того, що трубопровід знову запрацює. Без цього – жодної підтримки санкційного пакету, пояснив Бланар. Щодо кредиту в 90 мільярдів євро позиція інша. Словаччина не блокуватиме його виділення Україні.

Раніше цей кредит заблокував прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який програв парламентські вибори. Новий угорський уряд, що зараз формується, демонструє готовність підтримати цей кредит, зазначив Бланар.