Словаччина зробила заяву про нафтопровід "Дружба"

16 квітня 2026, 16:09
Фото: з вільного доступу
Братислава готова заблокувати 20-й пакет санкцій проти рф.
Словаччина заблокує черговий 20-ий пакет санкцій ЄС проти росії.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар у парламенті, пише словацьке видання Denník N.
 
Словаччина хоче отримати чітку і перевірену гарантію того, що трубопровід знову запрацює. Без цього – жодної підтримки санкційного пакету, пояснив Бланар. Щодо кредиту в 90 мільярдів євро позиція інша. Словаччина не блокуватиме його виділення Україні.
 
Раніше цей кредит заблокував прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який програв парламентські вибори. Новий угорський уряд, що зараз формується, демонструє готовність підтримати цей кредит, зазначив Бланар.
 
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що "Дружба" може відновити роботу до кінця квітня після російської атаки. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо поставив це під сумнів. Тим часом, майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також пов'язав зняття угорського вето із відновленням роботи нафтопроводу "Дружба". Щойно нафта знову піде трубою - Будапешт перестане блокувати кредит. Проте від фінансової участі в ньому Угорщина все одно відмовляється.

 

Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
