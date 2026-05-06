Польща фіксує різкий сплеск шпигунських справ через активність рф – ЗМІ

За останні два роки у Польщі відкрили стільки ж справ про шпигунство, скільки за попередні 30 років.

росія змінює підхід до диверсійної діяльності в Європі, переходячи від вербування окремих виконавців до створення структурованих професійних мереж саботажу.

Про це йдеться у звіті Служби внутрішньої безпеки Польщі, на який посилається The Independent.

За даними польських спецслужб, москва поступово відмовляється від використання дешевих "одноразових" агентів і формує більш складні та організовані диверсійні осередки, часто залучаючи мережі організованої злочинності.

У звіті зазначається, що за останні два роки Польща відкрила стільки ж справ про шпигунство, скільки за попередні 30 років разом узятих. За цей час було заарештовано 62 особи, яких підозрюють у роботі на іноземні спецслужби.

У відомстві підкреслюють, що такі дії є частиною ширшої неоголошеної війни рф проти Заходу, у якій активно використовуються методи, характерні для спецоперацій і диверсій.

Загалом у 2024–2025 роках у Польщі було розпочато 69 розслідувань щодо шпигунства " стільки ж, скільки за попередні понад 30 років, з 1991 по 2023.

Польські служби також наголошують, що стратегічною метою кремля залишається підрив євроатлантичних структур, ізоляція окремих держав та їх внутрішня політична й економічна дестабілізація.

Попри те, що основним об’єктом таких операцій залишається Польща, частина діяльності, за даними звіту, також координується за участі білоруських спецслужб, які тісно співпрацюють із москвою, а також за окремих елементів китайських структур.

Окремо зазначається, що у 2024–2025 роках росія посилила використання "професійних диверсійних осередків", які базуються на закритих кримінальних мережах. До таких груп, за даними звіту, часто залучають колишніх військових, правоохоронців та учасників приватних військових формувань.

Також фіксується активізація підготовки агентів на території рф, де їх навчають методам диверсійної та підривної діяльності.