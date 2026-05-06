Євросоюз готується стати співзасновником трибуналу для рф

06 травня 2026, 15:03
Остаточне рішення залежить від процедур у Раді Європи.

У середу, 6 травня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про приєднання ЄС до створення Спеціального трибуналу щодо агресії росії проти України.

Про це стало відомо за підсумками засідання Ради у Брюсселі.

Йдеться про підписання Розширеної часткової угоди в межах Ради Європи, що передбачає створення трибуналу для переслідування вищого політичного та військового керівництва рф, включно з Владіміром путіним.

Рішення Ради ЄС відкриває шлях до офіційного входження Євросоюзу до числа співзасновників трибуналу після завершення процедур у Раді Європи та схвалення Європейський парламент.

Очікується, що блок відіграватиме ключову роль у роботі органу та увійде до його керівних структур.

Спецтрибунал створюється під егідою Ради Європи на основі угоди з Україною, підписаної у 2025 році, і матиме мандат розслідувати злочин агресії рф.

Наразі про намір приєднатися до відповідної угоди заявили вже понад два десятки держав.

Раніше ​Європарламент закликав ЄС прискорити створення Спецтрибуналу для керівництва рф.

 

