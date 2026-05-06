06 травня 2026, 15:37
Україна отримає €2,8 млрд від ЄС у червні
Йдеться про сьомий транш у межах Ukraine Facility, який Євросоюз планує виплатити на початку літа.

Європейський Союз планує перерахувати Україні сьомий транш фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility у розмірі 2,8 млрд євро на початку червня 2026 року.

Про це повідомив поінформований посадовець ЄС для ЄП.

За його словами, наразі Рада ЄС розглядає імплементаційне рішення щодо виділення цього траншу. Остаточне рішення очікується найближчим часом, а виплата запланована на початок червня.

Загальна сума траншу формується з урахуванням виконаних Україною реформ. Зокрема:

  • 1,2 млрд євро Україна отримає за виконання зобов’язань, що залишилися з 2025 року;

  • ще 1,6 млрд євро - за часткове виконання індикаторів першого кварталу 2026 року.

Як зазначив співрозмовник, Україна виконала 11 із 20 запланованих кроків на цей період, що дозволяє отримати часткове фінансування.

Загалом у межах Ukraine Facility Україна вже отримала 36,8 млрд євро шістьма траншами. Кошти надходять у вигляді бюджетної підтримки, гуманітарної допомоги, кредитів і грантів.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомляла, що Україна виконала низку умов для отримання наступного траншу. Водночас серед майбутніх вимог до фінансування може з’явитися податкова реформа.

 

підтримка УкраїниЄвросоюз

