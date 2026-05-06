Україна відмовляється від китайських компонентів для дронів

Тайвань пропонує альтернативу завдяки технологічній перевазі.

Україна активізує зусилля, щоб позбутися залежності від китайських компонентів у виробництві дронів. На цьому тлі дедалі важливішу роль починає відігравати Тайвань, який пропонує високотехнологічні рішення для оборонної галузі.

Про це йдеться у матеріалі газети The Guardian.

Повномасштабна війна суттєво змінила характер бойових дій, зробивши дрони одним із головних інструментів на фронті: від розвідки до ударів у глибокому тилу. Водночас значна частина комплектуючих для українських дронів досі постачається з Китаю, що створює ризики на тлі можливих обмежень експорту.

У відповідь Київ разом із партнерами шукає альтернативи. Одним із найперспективніших напрямків став Тайвань, який є світовим лідером у мікроелектроніці, навігаційних системах і виробництві акумуляторів. За даними аналітиків, тайванські компоненти вже дедалі частіше використовуються українськими виробниками.

Експорт тайванських дронів до Європи стрімко зростає і в 2025 році він збільшився більш ніж у 40 разів, а вже на початку 2026-го перевищив торішні показники. Значна частина цієї продукції, за оцінками експертів, зрештою потрапляє до України через посередників, зокрема Польщу та Чехію.

Втім, повністю відмовитися від китайських компонентів у найближчій перспективі Україна не зможе. Головні причини це нижча ціна та доступність. Навіть продукція інших країн часто залежить від китайської сировини, зокрема рідкоземельних металів.

Також Тайвань поки не може забезпечити необхідні обсяги: якщо Україна потребує мільйони дронів щороку, то виробництво острова обчислюється сотнями тисяч. До того ж тайванські моделі значно дорожчі, що стримує їх масове використання.

Геополітичний фактор також ускладнює співпрацю. Україна не має офіційних відносин із Тайванем і водночас зберігає економічні зв’язки з Китаєм. Тому більшість взаємодії відбувається через треті країни та на рівні бізнесу, а не урядів.

Попри це, експерти бачать потенціал для поглиблення співпраці це особливо у сфері дронів зі штучним інтелектом і спеціалізованих чипів. Тайвань уже інвестує у розвиток цієї галузі, а українські виробники наголошують: ключовим критерієм залишається ефективність на полі бою.

