Партія Фіцо закликала ввести мораторій на вступ України до ЄС

05 травня 2026, 13:46
Фото: dt.ua
Націоналісти вимагають зупинити підтримку на рівні уряду.

Словацька національна партія, яка входить до правлячої коаліції Словаччини, закликала прем’єр-міністра Роберта Фіцо не підтримувати вступ України до Європейського Союзу.

Про це заявив лідер партії Андрей Данко на Facebook-сторінці.

У партії виступили проти переговорів словацького уряду з українською стороною щодо євроінтеграції та заявили, що прем’єр, на їхню думку, не має мандата підтримувати членство України в ЄС.

Партія також вимагає запровадити мораторій на підтримку вступу України до Євросоюзу на весь термін роботи нинішнього парламенту.

Данко зазначив, що SNS готова піти на політичні кроки, якщо уряд продовжить підтримувати євроінтеграційний курс України.

В той же час, Зеленський і Фіцо домовилися про спільне урядове засідання.

 

ЄвросоюзУкраїнаСловаччина

