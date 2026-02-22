Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США дають Ірану 48 годин для ядерної пропозиції перед можливим ударом

22 лютого 2026, 19:04
Фото: DW
Америка готова провести новий раунд переговорів у Женеві або розпочати військову операцію.

США готові провести черговий раунд переговорів з Іраном у п’ятницю в Женеві, якщо протягом найближчих 48 годин Тегеран надішле детальний проєкт угоди. 

Про це повідомив високопосадовець адміністрації президента Дональда Трампа виданню Axios.

За словами посадовця, нинішній дипломатичний тиск може стати останньою можливістю для Тегерана перед початком масштабної військової операції США та Ізраїлю, яка потенційно може торкнутися верховного лідера Алі Хаменеї.

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які закликали дати дипломатії шанс перед військовим ударом, планують бути в Женеві 27 лютого, якщо Іран надішле пропозицію на початку цього тижня.

"Якщо Іран надасть проєкт пропозиції, США готові зустрітися в Женеві у п’ятницю для детальних переговорів із метою досягнення ядерної угоди", – підкреслив посадовець.

Він також підтвердив можливість обговорення тимчасової угоди до підписання повного договору.

Під час останнього раунду переговорів у Женеві минулого вівторка Віткофф і Кушнер попросили міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі надати письмову пропозицію протягом кількох днів. Аракчі у п’ятницю заявив, що підготує проєкт на вихідних і передасть його американським представникам після схвалення політичним керівництвом Тегерану.

Раніше повідомлялось, що американські військові готові завдати удару по Ірану вже цими вихідними, якщо дипломатичний процес не дасть результату.

 

 

 

 

 

