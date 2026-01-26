The Telegraph: рф завербувала на війну проти України 18 тисяч іноземців із 128 країн

The Telegraph зазначає, що вербування іноземців часто супроводжується обманом та експлуатацією, за схемами, схожими на торгівлю людьми.

Станом на кінець 2025 року росія завербувала для участі у війні проти України близько 18 тисяч іноземців із 128 країн, з яких щонайменше 3300 були вбиті.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на оцінки української сторони.

За даними видання, попри те що основу російських сил і надалі становлять громадяни рф, результати спроб Кремля інтернаціоналізувати набір усе частіше помітні на полі бою. Зокрема, опитування понад 10 тисяч російських військових, захоплених у полон Україною, показало, що 7% з них були іноземними найманцями з 40 країн.

The Telegraph зазначає, що вербування іноземців часто супроводжується обманом та експлуатацією, за схемами, схожими на торгівлю людьми. Особливо активно такі практики застосовуються в Африці, де росія використовує вже наявні мережі трудової міграції. За словами дослідників, у процесі задіяні ті самі посередники, зокрема туристичні агентства, які раніше займалися організацією виїзду мігрантів на роботу.

У країнах, де раніше діяла ПВК "Вагнера", зокрема в Малі та Центральноафриканській Республіці, вербування також здійснювалося через пов’язані з нею структури. Іноземцям обіцяють зарплату близько 2300 доларів на місяць, а також можливість отримати російське громадянство.

Видання звертає увагу на активну роль соцмереж у просуванні проросійських наративів. За даними Данського інституту стратегічних досліджень, TikTok, Facebook, YouTube та Telegram стали ключовими платформами для формування позитивного образу росії. Африканських інфлюенсерів запрошують до рф, де вони рекламують «можливості» для іноземців.

За інформацією компанії OpenMinds, кількість оголошень про службу в російській армії, орієнтованих на іноземців, на платформі «ВКонтакте» зросла з 621 до 4600 у період із червня по вересень 2025 року.

The Telegraph пише, що іноземних рекрутів умовно можна поділити на дві групи: тих, хто усвідомлює, що їде воювати, і тих, кому обіцяли цивільну або небойову роботу. Деякі з них розповідають про примусове підписання контрактів, конфіскацію паспортів та погрози.

Експерти Французького інституту міжнародних відносин (IFRI) вважають, що ключовими мотивами більшості іноземців є гроші та відчай. Водночас кілька африканських держав, зокрема ПАР і Кенія, вже офіційно попередили своїх громадян про ризик шахрайського вербування, яке може завершитися відправкою на війну.