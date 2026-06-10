Скандал у Польщі зупинив передачу автобусів до Вінниці

Мер Кельце заявила, що Вінниця зробила це не через зниклу потребу, а щоб не стати інструментом політичного спору.

Вінниця відкликала свій запит про допомогу автобусами до польського міста-побратима Кельце на тлі дезінформаційної кампанії та хвилі ненависті в соцмережах.

Про це повідомила мер Кельце Агата Войда.

За її словами, мер Вінниці Сергій Моргунов ухвалив це рішення не тому, що потреби міста зникли, а щоб питання допомоги не стало інструментом політичного спору. "Це жест, який заслуговує на повагу", – зазначила Войда.

Йшлося про 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які Кельце виводить з експлуатації через вік та технічний стан. Вінниця потребувала їх як резервний транспорт на випадок перебоїв з електропостачанням, коли трамваї та тролейбуси не можуть обслуговувати мешканців. Якби автобуси не передали Вінниці, їх би продали на запчастини або утилізували.

Однак довкола запиту виникла хвиля маніпуляцій. Місцеві депутати поставили під сумнів передачу, а голова міської ради публічно звинуватив місто у шахрайстві та натякнув, що автобуси були спалені або розібрані. "Це не просто неправда. Це безпідставний наклеп. Автобуси перебувають на території бази перевізника", – заявила Войда.

Депутат Мачєй Якубчик назвав ситуацію "шитою білими нитками" та зазначив, що передача "погіршила б і так напружені польсько-українські відносини", натякнувши на перейменування у Вінниці вулиці на честь Степана Бандери. Представник партії "Право і Справедливість" Марчин Стемпнєвський також виступив проти, пов'язавши ситуацію зі скандалом через присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА".