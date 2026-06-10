Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Скандал у Польщі зупинив передачу автобусів до Вінниці

10 червня 2026, 10:39
Скандал у Польщі зупинив передачу автобусів до Вінниці
Мер Кельце заявила, що Вінниця зробила це не через зниклу потребу, а щоб не стати інструментом політичного спору.

Вінниця відкликала свій запит про допомогу автобусами до польського міста-побратима Кельце на тлі дезінформаційної кампанії та хвилі ненависті в соцмережах.

Про це повідомила мер Кельце Агата Войда.

За її словами, мер Вінниці Сергій Моргунов ухвалив це рішення не тому, що потреби міста зникли, а щоб питання допомоги не стало інструментом політичного спору. "Це жест, який заслуговує на повагу", – зазначила Войда.

Йшлося про 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які Кельце виводить з експлуатації через вік та технічний стан. Вінниця потребувала їх як резервний транспорт на випадок перебоїв з електропостачанням, коли трамваї та тролейбуси не можуть обслуговувати мешканців. Якби автобуси не передали Вінниці, їх би продали на запчастини або утилізували.

Однак довкола запиту виникла хвиля маніпуляцій. Місцеві депутати поставили під сумнів передачу, а голова міської ради публічно звинуватив місто у шахрайстві та натякнув, що автобуси були спалені або розібрані. "Це не просто неправда. Це безпідставний наклеп. Автобуси перебувають на території бази перевізника", – заявила Войда.

Депутат Мачєй Якубчик назвав ситуацію "шитою білими нитками" та зазначив, що передача "погіршила б і так напружені польсько-українські відносини", натякнувши на перейменування у Вінниці вулиці на честь Степана Бандери. Представник партії "Право і Справедливість" Марчин Стемпнєвський також виступив проти, пов'язавши ситуацію зі скандалом через присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА".

ПольщаавтобусВінниця

Останні матеріали

FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Технології
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 червня 2026, 11:05
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Політика
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Переклад iPress – 10 червня 2026, 09:22
Трамп, Епштейн і жінка з орбіти Ґейтса. Що приховує постать Мелані Вокер – Wall Street Journal
Політика
Трамп, Епштейн і жінка з орбіти Ґейтса. Що приховує постать Мелані Вокер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 червня 2026, 16:49
Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Політика
Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Переклад iPress – 09 червня 2026, 12:10
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 червня 2026, 23:18
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Політика
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Переклад iPress – 08 червня 2026, 15:14
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Політика
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Переклад iPress – 08 червня 2026, 12:23
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2026, 08:39
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється