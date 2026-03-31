Грузинський НПЗ планує повністю відмовитися від нафти з росії

Наразі НПЗ працює з туркменською нафтою, а в перспективі планує використовувати казахстанську сировину та інші джерела.

Єдиний грузинський нафтопереробний завод Black Sea Petroleum у порту Кулеві взяв курс на повну відмову від російської нафти та переорієнтацію на альтернативні джерела постачання.

Про це гендиректор і співзасновник компанії Давид Поцхверія розповів у коментарі грузинському Business Media.

Наразі НПЗ працює з туркменською нафтою, а в перспективі планує використовувати казахстанську сировину та інші джерела. Однією з головних проблем залишається затримка транзиту туркменської нафти через залізничну систему Азербайджану: попри домовленості, досягнуті кілька місяців тому, транспортування досі не налагоджене. Компанія також працює над диверсифікацією ринків збуту та планує експортувати нафтопродукти до Євросоюзу.

НПЗ у Кулеві відкрили у жовтні 2025 року. Першим вантажем стала російська нафта марки Siberian Light, доставлена "Роснафтою" з порту Новоросійськ. Того ж року Грузія, яка практично не має власних запасів нафти, розпочала експорт нафтопродуктів на суму близько $80 млн, тоді як імпорт російської сировини зріс на 1600%.

Порт Кулеві ледь не потрапив під санкції ЄС у рамках 20-го санкційного пакета через зв'язки з тіньовим флотом росії. Проте цього березня Єврокомісія виключила його зі списку після того, як міністр закордонних справ Грузії зобов'язався не допускати танкери тіньового флоту до грузинських портів. Аналогічне зобов'язання взяла державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR, що управляє портом Кулеві.