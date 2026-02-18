Зеленський оцінив переговори в Женеві

Більше деталей президент пообіцяв надати, коли українська група повернеться в Україну та все йому розповість.

В рамках тристоронніх переговорів у Женеві 17-18 лютого делегації обговорювали військовий та політичний напрямки.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цей раунд перемовин, передають "Новини.Live".

"Що стосується змістовності перемовин, передусім є два напрямки, військовий і політичний. Тут хочу сказати, що всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні, на мій погляд з того брифінгу, який тільки що був у мене. Більше деталей буде по поверненню групи. Але поки що те, що я почув, то військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", – зазначив Зеленський.

Більше деталей щодо моніторингу припинення вогню президенту має доповісти генерал Андрій Гнатов. Водночас у випадку з політичною складовою, то всі питання, які обговорювалися Зеленський назвав чутливими.

"Ми бачимо, що є напрацювання, але поки що позиції різні, бо перемовини були непрості… Тобто в напрямку військовому прогрес я почув, в напрямку політичному був діалог, домовились йти далі, домовились продовжувати. Там такого прогресу, як в військовому плані, я не почув. Але знов таки підкреслюю, моя група сказала, що вони не можуть по телефону все мені доповісти", – додав президент.

Він також зазначив, що коли заслухає детальну доповідь, то сконтактує з журналістами, а головне – з європейськими колегами.

"Я радий, щоб було більш ширша їх участь в цей раз. Для нас дуже важлива присутність Європи", – додав Зеленський.

У рф також встигли прокоментувати сьогоднішні переговори. Глава делегації Владімір Мєдінскій назвав їх «складними».

Напередодні журналіст Axios Барак Равід заявив із посиланням на джерела, що під час першого дня переговори зайшли у глухий кут. Однією із причин він назвав повернення до переговорної групи радника лідера рф владіміра путіна Владіміра Мєдінского.