ПОЛІТИКА

У Женеві триває другий день тристоронніх переговорів

18 лютого 2026, 11:05
У Женеві триває другий день тристоронніх переговорів
джерело t.me/umerov_rustem
Сьогодні консультації відбуваються у групах.

У Женеві в середу, 18 лютого, почався другий день тристоронніх переговорів.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України, очільник делегації Рустем Умєров.

За його словами, консультації відбуваються в групах за напрямами в межах політичного та військового блоків.

"Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора. Налаштовані на предметну роботу. Про підсумки поінформуємо додатково", - додав він

Напередодні журналіст Axios Барак Равід заявив із посиланням на джерела, що під час першого дня переговори зайшли у глухий кут. Однією із причин він назвав повернення до переговорної групи радника лідера рф владіміра путіна  Владіміра Мєдінского.

