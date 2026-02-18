Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Більшість американців переконані, що Трамп приховує злочини Епштейна

18 лютого 2026, 12:59
Фото: Yahoo Finanzas
Адміністрація Трампа опинилася під критикою за роботу над розслідуванням справи Епштейна.

Більшість американців вважають, що президент США Дональд Трамп намагається приховати злочини покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Щодо особистої причетності Трампа до злочинів думки опитаних розділилися порівну.

Про це свідчать дані опитування Economist, проведеного серед 1682 дорослих американців з 13 по 16 лютого 2026 року. Статистична похибка дослідження становить близько 3,1 відсоткового пункту.

  • 53% респондентів переконані, що Трамп намагається приховати злочини Епштейна;
  • 29% не погодилися з цим твердженням;
  • 50% вважають, що президент США причетний до незаконної діяльності покійного фінансиста; інша половина заперечує його причетність;
  • Лише 24% схвалюють дії Трампа щодо розслідування, тоді як 57% респондентів виступають проти.

Опитування показало глибокий поділ за політичними лініями:

  • 91% демократів вважають, що Трамп намагався приховати злочини Епштейна, у той час як лише 13% республіканців погоджуються з цим;
  • 86% демократів впевнені в причетності президента до незаконної діяльності Епштейна, тоді як 67% республіканців стверджують протилежне.

Адміністрація Трампа опинилася під критикою за роботу над розслідуванням справи Епштейна. Минулого року Конгрес США ухвалив закон, який зобов’язав Міністерство юстиції оприлюднити всі матеріали щодо Епштейна із можливістю редагування для захисту жертв. Трамп підписав документ після політичного тиску.

Однак після публікації файлів відомство зіткнулося з критикою: документи були суттєво відредаговані, а частина інформації, що могла ідентифікувати жертв, залишилася відкритою.

Ім’я Дональда Трампа неодноразово згадувалося у справі Епштейна. У мережі з’являлися кадри з президентом США на вечірках у компанії покійного фінансиста. Сам Трамп рішуче заперечує будь-яку причетність та заявляє, що розірвав стосунки з Епштейном багато років тому.

Раніше у США опубліковані документи справи містили відомості про можливу телефонну розмову за участю Дональда Трампа, що додатково підігріло суспільний інтерес до теми.

Дональд ТрампСШАДжеффрі Епштейн

