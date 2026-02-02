Трамп згадується у документах Епштейна тисячі разів – NYT

Документи включають новини, публічні матеріали та листування, проте прямого листування між Трампом і Епштейном не знайдено.

У файлах Джеффрі Епштейна ім’я Дональда Трампа згадується понад 38 тисяч разів у більш ніж 5 300 документах, проте жодних доказів його неправомірних дій там не виявлено.

Про це повідомляє The New York Times.

Документи включають новини, публічні матеріали та листування, проте прямого листування між Трампом і Епштейном не знайдено. Багато файлів датовані початком 2000-х років, коли вони підтримували дружні стосунки. Після розриву контактів Епштейн продовжував стежити за життям Трампа й намагався використати його політичний зліт у власних інтересах.

Окремі жертви Епштейна згадували, що були в маєтку "Мар-а-Лаго" або зустрічалися з Трампом, однак ці свідчення не містять звинувачень у незаконних діях. Сам президент США заперечує будь-які порушення, пов’язані з Епштейном. Міністерство юстиції США зазначило, що файли не дають підстав для подальшого розслідування щодо Трампа.

В опублікованих документах також фігурують листування Епштейна зі Стівом Бенноном і фото Трампа, яке тимчасово закрили на сайті Мін’юсту, а потім повернули. Загалом нові "файли Епштейна" містять згадки про десятки відомих людей, включно з політиками та бізнесменами.

Серед згадок є також українські політики — Олександр Вілкул та експрезидент Леонід Кучма. Крім того, у документах містяться деталі про Білла Гейтса та його контакти, які Епштейн допоміг йому організувати.

Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році за сексуальні злочини проти неповнолітніх, а у 2019 році він знову опинився під слідством, після чого вчинив самогубство у в’язниці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив подати до суду на ведучого премії "Греммі" Тревора Ноя через його жарт у прямому ефірі про зв’язки Трампа з островом Епштейна. Ной пожартував про зустрічі Трампа з колишнім президентом США Біллом Клінтоном на острові Епштейна, а також порівняв ситуацію з Гренландією, викликавши негативну реакцію Трампа.