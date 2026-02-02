Трамп пригрозив судом ведучому "Греммі" через згадку про Епштейна

Ной пожартував про зустрічі Трампа з колишнім президентом США Біллом Клінтоном на острові Епштейна.

Президент США Дональд Трамп пригрозив подати до суду на ведучого премії "Греммі" Тревора Ноя через його жарт у прямому ефірі про зв’язки Трампа з островом Епштейна. Ной пожартував про зустрічі Трампа з колишнім президентом США Біллом Клінтоном на острові Епштейна, а також порівняв ситуацію з Гренландією, викликавши негативну реакцію Трампа.

Американський лідер категорично відкинув обвинувачення в відвідуванні острова та назвав жарт "неправдивим". У матеріалах по справі Епштейна згадувалися звинувачення на адресу Трампа у зґвалтуванні, проте вони не були доведені. У 1995 році водій лімузина свідчив про телефонну розмову Трампа, у якій нібито робилися натяки на "знущання над якоюсь дівчиною".

У соцмережі Truth Social Трамп написав, що "пограється" з "бідним, жалюгідним, бездарним, тупим ведучим" Ноєм і подасть на нього до суду. "Ведучий Тревор Ной майже так само поганий, як Джиммі Кіммел на церемонії «Оскар» з низькими рейтингами. Ной НЕПРАВИЛЬНО сказав, що Дональд Трамп і Білл Клінтон проводили час на острові Епштейна. НЕПРАВИЛЬНО! Я ніколи там не був", — наголосив президент.

Нагадаємо, у 2008 році мільярдер Джеффрі Епштейн визнав провину в організації проституції, отримав м’який вирок, а у 2019 році його повторно заарештували за торгівлю неповнолітніми. У серпні того ж року він покінчив життя самогубством у в’язниці, а його соратниця Гіслейн Максвелл була засуджена до 20 років за пособництво в торгівлі людьми.

Водночас у Лос-Анджелесі відбулася 68-ма щорічна премія "Греммі". Лауреатів оголосили 1 лютого 2026 року на арені Crypto.com. Кендрік Ламар став найбільш успішним артистом церемонії, здобувши п’ять нагород і ставши найтитулованішим репером в історії "Греммі", перевершивши попередній рекорд Jay-Z.

Ламар отримав три статуетки ще до початку основної телетрансляції — за найкращу реп-пісню TV Off, мелодійне реп-виконання Luther разом із SZA та реп-виконання Chains & Whips як запрошений артист. Після старту трансляції CBS він додав ще дві перемоги, включно з нагородою за "Запис року".

Попри домінування Ламара, у чотирьох головних категоріях перемогли різні артисти: Bad Bunny — "Альбом року" за DtMF, Біллі Айліш — "Пісня року" за Wildflower, Олівія Дін — "Найкращий новий виконавець", а Doechii отримала нагороду за найкращий музичний відеокліп Anxiety.

Повний список переможців доступний на офіційному сайті Академії звукозапису США.