Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Трамп пригрозив судом ведучому "Греммі" через згадку про Епштейна

02 лютого 2026, 10:04
Трамп пригрозив судом ведучому
Фото: reuters.com
Ной пожартував про зустрічі Трампа з колишнім президентом США Біллом Клінтоном на острові Епштейна.

Президент США Дональд Трамп пригрозив подати до суду на ведучого премії "Греммі" Тревора Ноя через його жарт у прямому ефірі про зв’язки Трампа з островом Епштейна. Ной пожартував про зустрічі Трампа з колишнім президентом США Біллом Клінтоном на острові Епштейна, а також порівняв ситуацію з Гренландією, викликавши негативну реакцію Трампа.

Американський лідер категорично відкинув обвинувачення в відвідуванні острова та назвав жарт "неправдивим". У матеріалах по справі Епштейна згадувалися звинувачення на адресу Трампа у зґвалтуванні, проте вони не були доведені. У 1995 році водій лімузина свідчив про телефонну розмову Трампа, у якій нібито робилися натяки на "знущання над якоюсь дівчиною".

У соцмережі Truth Social Трамп написав, що "пограється" з "бідним, жалюгідним, бездарним, тупим ведучим" Ноєм і подасть на нього до суду. "Ведучий Тревор Ной майже так само поганий, як Джиммі Кіммел на церемонії «Оскар» з низькими рейтингами. Ной НЕПРАВИЛЬНО сказав, що Дональд Трамп і Білл Клінтон проводили час на острові Епштейна. НЕПРАВИЛЬНО! Я ніколи там не був", — наголосив президент.

Нагадаємо, у 2008 році мільярдер Джеффрі Епштейн визнав провину в організації проституції, отримав м’який вирок, а у 2019 році його повторно заарештували за торгівлю неповнолітніми. У серпні того ж року він покінчив життя самогубством у в’язниці, а його соратниця Гіслейн Максвелл була засуджена до 20 років за пособництво в торгівлі людьми.

Водночас у Лос-Анджелесі відбулася 68-ма щорічна премія "Греммі". Лауреатів оголосили 1 лютого 2026 року на арені Crypto.com. Кендрік Ламар став найбільш успішним артистом церемонії, здобувши п’ять нагород і ставши найтитулованішим репером в історії "Греммі", перевершивши попередній рекорд Jay-Z.

Ламар отримав три статуетки ще до початку основної телетрансляції — за найкращу реп-пісню TV Off, мелодійне реп-виконання Luther разом із SZA та реп-виконання Chains & Whips як запрошений артист. Після старту трансляції CBS він додав ще дві перемоги, включно з нагородою за "Запис року".

Попри домінування Ламара, у чотирьох головних категоріях перемогли різні артисти: Bad Bunny — "Альбом року" за DtMF, Біллі Айліш — "Пісня року" за Wildflower, Олівія Дін — "Найкращий новий виконавець", а Doechii отримала нагороду за найкращий музичний відеокліп Anxiety.

Повний список переможців доступний на офіційному сайті Академії звукозапису США.

СШАДональд ТрампГремміДжеффрі Епштейн

Останні матеріали

Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється