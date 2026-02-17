Сенатори США звинуватили Трампа у блокуванні санкцій проти росії

Критики застерігають, що блокування санкцій Трампом може послабити переговорні позиції Заходу перед москвою.

Сенатори-демократи Річард Блументаль і Шелдон Вайтгауз заявили, що президент США Дональд Трамп стримує голосування за двопартійним законопроєктом про посилення санкцій проти росії.

Про це вони повідомили під час візиту до Києва після участі у Мюнхенській безпековій конференції, пише Semafor.

Блументаль, який розробив законопроєкт разом із республіканцем Ліндсі Гремом, охарактеризував запропоновані санкції як "кувалду економічного тиску" на президента росії владіміра путіна. Сенатор підкреслив, що саме вагаючись Трамп стає головною перешкодою для ухвалення законопроєкту: "Ми чекали зеленого світла, а він вагається туди-сюди настільки, що у всіх, хто за цим спостерігає, вже кружляє голова".

Лідер більшості у Сенаті Джон Тун пообіцяв провести голосування до кінця поточної сесії Конгресу, але лише за умови згоди президента, яку поки що не отримано.

Законопроєкт є двопартійним і користується підтримкою як демократів, так і республіканців, що у нинішньому поляризованому Конгресі є рідкісним явищем. Блументаль відзначив, що чинні американські та європейські санкції вже починають скорочувати видобуток нафти в росії, проте цього недостатньо і потрібні нові, більш жорсткі заходи.

Сенатор Вайтгауз повідомив про певний прогрес адміністрації Трампа у боротьбі з так званим "тіньовим флотом" росії. За його словами, американські військові продемонстрували ефективні операції поблизу Венесуели, що свідчить про готовність діяти у разі ухвалення політичного рішення щодо захоплення танкерів.

Дискусія щодо законопроєкту триває на тлі відновлення цього тижня у Женеві переговорів між США, Україною та росією. Критики застерігають, що блокування санкцій Трампом може послабити переговорні позиції Заходу перед москвою.

Законопроєкт відомий як "Акт про санкції проти росії 2025 року". Він передбачає запровадження вторинних мит до 500% на імпорт товарів з країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Раніше адміністрація Трампа вагалася щодо підтримки ініціативи, надаючи перевагу прямим переговорам, проте зміцнення співпраці рф з Іраном та КНДР і небажання Індії відмовлятися від російської нафти змусили Білий дім змінити стратегію на користь "економічного батога".