Швеція попереджає про небезпечну ескалацію через дії росії

Зазначається, що москва значно наростила виробництво артилерійських боєприпасів.

У щорічному звіті, опублікованому Військовою розвідкою та службою безпеки Швеції, країна назвала росію головною загрозою та попередила, що її дедалі агресивніша поведінка може призвести до небезпечної ескалації.

Як пише Politico, прикладами таких дій москви є порушення повітряного простору, диверсії та кібероперації.

Зазначається, що шведська оцінка з’явилася після того, як минулого тижня зовнішня розвідка Естонії у своєму щорічному огляді схарактеризувала росію як "небезпечну, хоч і некомпетентну". Водночас естонський звіт застерігав від паніки, зазначаючи, що наразі немає доказів того, що росія планує напад на Естонію або НАТО протягом наступного року. Він також прогнозує, що така загроза малоймовірна найближчим часом через посилення оборонних заходіву Європі.

"Нас захищає міцність альянсу та впевненість у статті 5 про колективну оборону НАТО, яку поділяємо і ми, і росія. Також нас підтримують нещодавні обіцянки країн-членів збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП. Поки ми продовжуємо вкладати ресурси, це дає нам перевагу, на яку росія не наважиться", — наголосив високопоставлений представник під час брифінгу.

Утім, як в естонському звіті, так і в заяві високопоставленого представника НАТО зазначено, що росія значно наростила виробництво артилерійських боєприпасів. Це свідчить про те, що навіть у разі досягнення миру в Україні москва становитиме загрозу.

"Неможливо просто припинити все це в день завершення війни. У певних сферах росія може стати сильнішою військовою силою, ніж була на початку вторгнення в Україні", — сказав високопоставлений представник НАТО.